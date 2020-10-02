В ванной Легкоступовой нашли «знаки с того света»

Артистка Валентина Легкоступова подает «знаки с того света», чтобы живые докопались до правды о причинах ее смерти, заявил адвокат Сергей Жорин.

Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа, не приходя в сознание после комы. Супруг певицы Юрий Фирсов утверждает, что певица упала в ванной и получила тяжелые травмы. Близкие Легкоступовой не верят в версию яхтсмена.

Адвокат семьи Сергей Жорин получил фотографии, сделанные в той самой ванной. Правозащитник отметил, что в комнате имеется только душевая кабина, в которой невозможно упасть из-за ее формы. На одном из снимков Жорин заметил отражение женщины в зеркале, похожей на Легкоступову.