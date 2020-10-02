Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

В ванной Легкоступовой нашли «знаки с того света»

Слово и Дело3 часа назад
Фото: @legkostupovavalentina

Артистка Валентина Легкоступова подает «знаки с того света», чтобы живые докопались до правды о причинах ее смерти, заявил адвокат Сергей Жорин.

Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа, не приходя в сознание после комы. Супруг певицы Юрий Фирсов утверждает, что певица упала в ванной и получила тяжелые травмы. Близкие Легкоступовой не верят в версию яхтсмена.

Адвокат семьи Сергей Жорин получил фотографии, сделанные в той самой ванной. Правозащитник отметил, что в комнате имеется только душевая кабина, в которой невозможно упасть из-за ее формы. На одном из снимков Жорин заметил отражение женщины в зеркале, похожей на Легкоступову.

Последние новости
Психолог Александр Шанин: счастью можно научиться
Психиатр Вяльба объяснил, почему некоторые люди имеют завышенную самооценку
Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на 2021 год
Гороскопы

Читайте также

Почему завышенная самооценка хуже низкой

Денежные аспекты 2021 года Белого Быка

Женские знаки, от которых мужчины теряют голову