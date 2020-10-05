5 мужских имен, обладатели которых никогда не станут богатыми

Способность притягивать к себе финансы кроется в имена, как заявили специалисты. Они объяснили, обладатели каких имен никогда не станут богатыми.

Степан. Отличный сантехник, электрик и просто мастер на всех руки Степан. Физическая работа — его стихия. Однако не всегда золотые руки приносят большие доходы.

Константин. Обладатели имени мечтательны, они готовы к рутинной офисной работе. Однако редко бывают богаты. Все дело в их безынициативности и склонности к самопожертвованию.

Глеб. Нравится жить на широкую ногу Глебу. Из-за чего ему нередко приходится едва сводить концы с концами. На пути к обогащению Глебам мешает ненадежность и посредственность.

Арсений. Напротив, крайне бережливо к финансам относятся Арсении, так как зарабатывают их с трудом. Ущемляя себя в расходах, они привыкают к такой жизни и не стремятся материальному благополучию.

Вадим. Не умеет распределять свой бюджет и нередко оказывается в должниках Вадим. Нередко такие мужчины усугубляют своем положение тем, что стремятся работать только на себя.