Денежные аспекты 2021 года Белого Быка

В характере Белого или Металлического Быка есть все для того, чтобы преуспеть в области материи.

Он трудолюбив, работоспособен, целеустремлен, напорист, знает цену деньгам, ценит точность и внимателен к деталям.

Металлический Бык – это ведь все равно, что Золотой Телец. Весьма перспективный в материальном отношении образ.

Иньский металл Синь небесного ствола года сам по себе обозначает монету. Золото или драгоценность.

В годовой карте Ци Мень Дун Цзя активный для всех дом со знаком Синь порождает прибыль.

В этом же доме стоят Врата Кай Мэнь или Врата Открытия, имеющие непосредственное отношение к работе или службе.

Это значит, что все, кто реально работает или служит, запускает стартапы или открывает что-то новое, в новом году имеют шансы получить неплохую прибыль.Особенно в июне.

Земная ветвь года Быка – иньская земля Чоу, в свою очередь, относится к разряду звезд «Денежное хранилище».

И в годовой карте Ци Мень Дун Цзя дом со знаком Чоу порождает деньги.

Таким образом, оба годичных знака имеют хороший потенциал для стимулирования материальной удачи.

Но порождение и энергетическая поддержка будут идти в сторону металла Синь.

Поэтому в лучшем положении окажутся отрасли индустрии огня, чей элемент богатства – именно металл. Эти деньги будут лежать на поверхности, и их будет легче всего взять.

Индустрия огня – это финансовая сфера, биржевые игры, сферы общественного питания, отопления, освещения, все, что связано с бензином, нефтью и газом, топливом, горением, сваркой, химическая промышленность, электроника, электроэнергетика, космонавтика, производство синтетических изделий, офтальмология, оптика, сфера развлечений и шоу-бизнес, телевидение и радио, интернет, кино и театр, реклама, индустрия красоты, спорт и танцы.

Деньги в земных ветвях обычно труднее достать, и они не так очевидны.

Но тут есть свои плюсы. Эти деньги будут не так очевидны не только для тех, кто их зарабатывает, но и для тех, кто желал бы их отнять. Поэтому их будет легче сохранить.

Земля – это деньги для индустрии дерева. К элементу дерева относятся мода, одежда, текстиль, красота, парфюмерия, бумага, издательское дело, пищевая промышленность, сельское хозяйство и медицина, мебель, графика, дизайн, архитектура, изобретательство, информация, общественные связи, новости, обучение, переводы, фотография, растениеводство, экология и все, что связано с детьми.

Стоит также отметить, что в годовой карте Ци Мень Дун Цзя дом с ведущими Вратами года – Вратами Шан Мэнь также порождает деньги. Поэтому в расчете на получение денежного прибытка стоит взять на вооружение методы активности в духе врат: реагировать быстро, проявляться решительно, напористо, порой идти на риск, громко заявлять о себе и своих услугах. Действуйте на опережение. И не забывайте про чувство юмора и эффект неожиданности. Они могут быть весьма полезны. Так рекламный ролик с оригинальным и смешным сюжетом может быть в разы эффективней, чем прямая реклама в лоб.

С пожеланием прибыльного года, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)