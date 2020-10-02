Почему завышенная самооценка хуже низкой

Повышенное чувство собственной значимости является обратной стороной комплекса неполноценности. Об этом заявил психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба, передает радио Sputnik

Некоторые люди требуют к себе особого отношения. Они постоянно пытаются самоутвердиться за счет других людей. Эти признаки говорят о том, что у человека есть комплексы, рассказал Юрий Вяльба. Он отметил, что у людей с нормальным «я–восприятием» нет нужды в том, чтобы ставить себя выше других.

«Человек, который имеет о себе достаточно хорошее представление, взаимодействует с окружающим миром более гармонично», — подчеркнул врач.

Можно сказать, что те, кто имеет завышенную самооценку, не отличаются от тех, кто себя недооценивает, по словам эксперта. Он заключил, что в основе адекватной самооценки должно лежать чувство удовлетворенности.