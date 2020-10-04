Побалуйте себя покупками — финансовый гороскоп на 4 октября

Позвольте себе расслабиться на шопинге и купить что-то новое.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня следует воздерживаться от проведения банковских денежных переводов. В это время возрастает вероятность ошибки или компьютерного сбоя при проведении платежа, что может привести к зависанию вашего денежного перевода. Во второй половине дня старайтесь не отвлекаться на посторонние контакты.

Телец

У Тельцов этот день складывается напряженно для деловой активности. В первой половине дня вам трудно будет сдерживать свои эмоции при столкновении с препятствиями в работе. Вторая половина дня будет связана с материальными трудностями и снижением уровня производительности труда. Это не лучшее время для финансовых вложений.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам, возможно, придется столкнуться с ограничениями в работе. Одной из наиболее вероятных причин этого может стать ухудшение самочувствия и, как следствие, снижение уровня работоспособности. Вторая половина дня может быть связана с излишне эмоциональными реакциями на трудности. В результате вы можете не справиться с поставленными задачами.

Рак ‌‌

Первая половина дня у Раков складывается нестабильно. С трудностями столкнутся в первую очередь те, кто работает в сфере высоких технологий или постоянно работает на компьютере. Возможны частые сбои в работе компьютера. Будьте готовы к тому, что придется вносить коррективы в плановые задания. Во второй половине дня вам может поступить ложная информация.

Лев ‌‌

У Львов первая половина дня складывается неблагоприятно для карьерного продвижения. Возможно, вам придется много времени тратить на дела, не имеющие прямого отношения к работе. Вторая половина дня может не оправдать ваших ожиданий по поводу материального вознаграждения, обещанного к выплате. При принятии финансовых решений старайтесь быть экономнее.

Дева ‌‌

У Дев первая половина дня может быть связана с трудностями и непониманием при ведении деловой переписки. Информация, приходящая к вам издалека, не будет содержать достоверные сведения и может лишь дезориентировать вас. Вторая половина дня неблагоприятна для отношений с вышестоящим начальством. Вы рискуете попасть получить несправедливые замечания.

Весы ‌‌

У Весов сегодня в первой половине дня могут быть финансовые потери в результате неудачных приобретений. Это не лучшее время для финансовых заимствований. Возрастает вероятность технических сбоев, аварий, поэтому старайтесь не делать того, что повысило бы их риск. Вторая половина дня может быть связана с проверками представителей фискальных властей.

Скорпион

Скорпионам, работающим в сфере услуг, сегодня придется нелегко. Дело в том, что вам, возможно, придется иметь дело с весьма капризными и эмоционально неуравновешенными клиентами. Во второй половине дня вам могут вернуть выполненный заказ с рекламацией, и придется переделывать ранее выполненную работу. Старайтесь уделять больше внимания качеству в своей работе.

Стрелец

Основной проблемой Стрельцов в первой половине дня могут стать взаимоотношения с коллегами. Воздержитесь от высказывания критических замечаний и личностных оценок в чей-либо адрес. Все это может привести к конфликтной ситуации, которая выбьет вас из рабочего ритма. Вторая половина дня будет связана с осложнениями в деловых партнерских отношениях.

Козерог

Козерогам сегодня лучше не браться за те дела, в которых вы плохо разбираетесь. Труднее всего вам будет справиться с работой, требующей творческого нестандартного подхода. Во второй половине дня будьте внимательнее при составлении бухгалтерских и иных отчетов. Ошибка может привести к вынужденной поездке и служебным разбирательствам.

Водолей

Напряженно складывается этот день для Водолеев, работающих в сфере коммунального и городского хозяйства, сделок с недвижимостью. На первую половину дня не рекомендуется планировать завершение важных дел – это может привести к осложнениям. Вторую половину дня лучше всего заниматься тем, что вы хорошо знаете и умеете. Никаких новшеств и усовершенствований сегодня не нужно.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня будет неблагоприятное время для поездок, работы с документами и аналитической обработки информации. Это время, когда деловые обещания и обязательства часто бывают неисполненными. Нежелательно проводить деловые свидания и обзаводиться новыми деловыми связями. На вторую половину дня лучше не планировать завершение важных дел.