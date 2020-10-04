Решайте проблему как можно быстрее — любовный гороскоп на 4 октября

Сегодня не стоит обижаться на партнера, лучше сразу поговорить и разобраться на месте.

Овен ‌‌

Звезды подсказывают Овнам, что для них наилучшая тактика в общении с любимым человеком – не игнорировать мнение и желания пассии. Одинокие Овны, в общении с потенциальным партнером постарайтесь создать комфортную эмоциональную атмосферу.

Телец

Звезды подсказывают, что вы слишком рискуете увлечься попытками выведать секреты любимого человека. Однако, тщательно продуманная интрига может обернуться совершенно непредсказуемым образом и осложнить ваши отношения с пассией. Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее к поклонникам.

Близнецы

Если в этот день вам захочется высказать любимому человеку все и сразу, постарайтесь сдержать себя. Сегодня представитель противоположного пола, которого одинокие Близнецы уже давно и хорошо знают, могут предстать перед ними в новом качестве.

Рак ‌‌

Сегодня для Раков не самый благоприятный период, чтобы принимать решения самостоятельно. Звезды подсказывают, что наилучшим вариантом может быть обсуждение проблемы с любимым человеком. Ракам в поиске любви стоит обратиться к своим тайным помощникам и покровителям.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что многим Львам желательно строго контролировать собственные чувства и настроения. Под влиянием эмоций вы можете неосторожно сказать лишнее. Одинокие Львы могут неожиданно для себя влюбиться с первого взгляда. Также не исключено, что влюбятся в вас.

Дева ‌‌

Если вы заметили, что вторая половинка скрывает подавленное настроение, постарайтесь помочь объекту вашей симпатии и деликатно выясните причину хандры. Одинокие Девы могут столкнуться с обстоятельствами, которые, скорее всего, помешают вашим планам.

Весы ‌‌

Возможно, сегодня вам покажется, что любимый человек пытается навязать свою точку зрения. Попробуйте успокоиться и понять, что все это плоды разыгравшейся фантазии. Одиноким Весам в этот день успешно удастся сделать что-то такое, что раньше вызывало затруднения.

Скорпион

Некоторых Скорпионов в этот день вас посетит чувство, что их отношения с любимым человеком зашли в тупик. Однако торопиться с выводами не стоит. Для одиноких Скорпионов главное – всю поступающую информацию о потенциальном партнере пропускать через фильтр здравого смысла.

Стрелец

Не исключено, что ваш любимый человек сегодня проявит непоследовательность в поведении и несдержанность чувств. У одиноких Стрельцов Заряд энергии и веры в себя будет таким сильным, что вы без труда одолеете любые препятствия и испытания.

Козерог

Козерогам стоит прислушаться к мнению близкого друга о своих отношениях с любимым человеком. Возможно, оно будет содержать и положительные, и отрицательные стороны, но главное – оно будет объективным. Одиноких Козерогов ждет приятный сюрприз со стороны давнего поклонника.

Водолей

Сегодня все будет зависеть от вашей готовности принимать важные решения и брать ответственность на себя. У одиноких Водолеев есть блестящая возможность понравиться человеку, на которого они давно обратили внимание. Для этого постарайтесь создать атмосферу волнующей интриги.

Рыбы ‌‌

Некоторым Рыбам придется приложить серьезные усилия, чтобы спасти от разрыва отношения с любимым человеком. Постарайтесь привлечь общих друзей к решению проблемы как можно быстрее. Для одиноких Рыб этот день не слишком благоприятствует для развития новых знакомств.