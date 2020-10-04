Время пророчеств и озарений — гороскоп на 4 октября

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Тельца настраивает на практичную и в целом стандартную стратегию, но вовсе не против отдельных веяний прогресса.

Уточненный аспект к Меркурию позволит начать день со свежей мысли, звонка другу, ленты экономических новостей. Полезные сведения придут не только по традиционным каналам, но и через пророчества, озарения. Возможны инсайты в ходе дружеских бесед, научных исследований. Особый интерес вызовут обновления в части налогов, кредитов, компенсаций, наличных и безналичных расчетов, систем электронных платежей. Удачен шоппинг, пополнение запасов, перепродажа старых вещей.

Овен ‌‌

События этого дня поддерживают интерес Овнов к практической стороне жизни (деньгам, питанию, пополнению запасов). Возможны активные обсуждения платежей и взаиморасчетов, нестандартные идеи использования новинок или применения старых вещей. Овнам, имеющим кредиты и задолженности, звезды советуют начать утро с изучения финансовых новостей, например, последних изменений в налоговом законодательстве.

Телец

Тельцов в эти сутки переполняют нестандартные идеи, которыми им хочется с кем-то поделиться. Тельцам, заинтересованным в диалоге или притоке новостей, звезды советуют не терять времени утром: сегодня это лучшее время для высказывания своих просьб и оригинальных мыслей, а также для обсуждения нетривиальных тем и получения подсказок из неформальных источников (например, от друга или астролога).

Близнецы

Мысли Близнецов сегодня крутятся вокруг материальных граней их жизни. Одни Близнецы будут обсуждать волнующие их темы с другими людьми, другие - обдумывать молча или искать по ним свежую информацию. Многих Близнецов будет интересовать надежность друзей, финансовых организаций или систем платежей, судьба тайных накоплений, собственная способность оплатить лечение, питание, проживание или обучение.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам следить за новостями и почаще контактировать с собратьями по финансово-экономическим проблемам. Также, день подходит для общения с партнерами по бизнесу (особенно, долгосрочному) и с друзьями по хобби, связанному с практикой, материальной или создательной стороной жизни - биржевыми играми, кулинарией, шоппингом, лепкой, шитьем, строительством, коллекционированием.

Лев ‌‌

Львам стоит целиком посвятить этот день материально-экономическим вопросам, либо отдать им приоритет в любом обсуждении (размышлении, планировании). Обстоятельства позволяют вести разговор неформально, но вам стоит следить за своими словами. Необходимо прислушаться к мнению друга, коллеги или родственника, если он - профессионал. Самые актуальные новости и критичные нюансы лучше обсудить утром.

Дева ‌‌

Главная ценность этого дня для Дев - в потоке полезной информации, которая порой будет идти к ним по нестандартным каналам (через дружескую переписку, внезапные озарения или пророчества). Новости дня подтвердят важную для вас истину и обнадежат вас. День удачен для дистанционной связи с единомышленниками, научных исследований в передовых и пограничных областях, работы с неформальными источниками.

Весы ‌‌

Сегодня внимание Весов могут привлечь новые тонкости в сфере купли-продажи, платежей и взаиморасчетов, кредитования и налогообложения. Возможен интерес к деталям наследования имущества и использования старых вещей. Но отдельные вестники будущего пока не изменят привычную систему радикально (например, непредвиденные траты этого дня окажутся вполне в духе знакомых вам правил, законов и традиций).

Скорпион

День радует Скорпионов, в душе не чуждых прогрессу, но боящихся слишком радикальных перемен в привычной им системе координат. Хорошо начать его с неформальной беседы (возможно, вам ее предложат). Вас наверняка вдохновит диалог с необычным собеседником или с другом, разделяющим ваши нестандартные вкусы. Утро удачно для любой нетипичной, но профессиональной консультации, например, астрологической.

Стрелец

Сегодня звезды приглашают Стрельцов стать практиками и поставить на первое место материальную платформу дел. Но не стоит сбрасывать со счетов и тонкие материи - например, собственную интуицию, сформированную печальным опытом, семейные традиции или глас коллективного разума. Хорошо заниматься вопросами питания, лечения, снабжения. Важно заботиться не только о себе, но и о тех, «кого вы приручили».

Козерог

Сегодня Козероги получат моральную поддержку, подпитают свою веру или самолюбие. Порадует разговор с друзьями, детьми. Приятные моменты ждут и на более приземленном уровне практической повседневности. Ситуация позволяет вам потакать своим привычкам. Не возбраняются дополнительные, проверенные временем удовольствия и некоторые излишества (в том числе, гастрономические, финансовые и сексуальные).

Водолей

Эти сутки Водолеям лучше провести в предсказуемой безопасной обстановке, или в благоприятной психологической среде. Хорошо оказаться в собственной квартире, на охраняемой территории, в гостях у любящих родителей, в доме у надежных старинных друзей. Но даже в стабильной ситуации вам может быть вредно и рискованно расслабляться целиком. Нежелательны слишком откровенные дружеские и семейные беседы.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день гарантирует благоприятный фон в целом: везение в любом мероприятии, ровное настроение и самочувствие, ободряющие вести, удачные покупки. Но если у вас обширные планы и большие надежды, звезды все же советуют встать пораньше и действовать с утра: именно в это время вас ждут наиболее продуктивные озарения и исследования, самые приятные встречи, добрые знаки и счастливые находки.