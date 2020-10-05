Как пластическая операция может изменить судьбу человека

Пластическая операция может привести к переменам в жизни и повлиять на судьбу человека. Об этом рассказала экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

Она отметила, что в случае применения пластики нарушается связь между чертами лица и характером.

— Допустим, у человека оттопырены уши. Такие люди, как правило, смотрят на мир сквозь розовые очки. Им сложно зарабатывать деньги, сложно найти себя. Это люди не от мира сего. И, конечно, изменение формы ушей для такого человека — спасение в жизни, — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что длинный нос, например, является признаком импульсивности и творчества. Если изменить его форму, то обладателю будет сложнее проявить себя в профессии.

Эксперт уточнила, что любые перемены во внешности могут привести к изменениям в сознании, а также в судьбе. Перед тем, как решиться на операцию, необходимо обдумать все дважды.