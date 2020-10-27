Где в природе можно найти «живую» и «мертвую» воду

В мифах всех народов мира присутствуют упоминания об источниках и водоемах с целебной водой.

В русских народных сказках присутствует живая и мёртвая вода, которая заживляет раны и возвращает героев с того света.

Несметное количество реальных правителей, включая Петра I и Гитлера, абсолютно серьезно искали эликсир жизни. Так что такое живая вода, дарующая бессмертие?

Следы «волшебной» воды

В славянских былинах живая и мертвая вода — мистическое лекарство, которым старик, или вероятно волхв, оживлял убитого богатыря. Сбрызнув человека мёртвой водой он заставлял смертельные раны затянуться, а окропив живой водой, волхв ставил героя на ноги.

Бездоказательно считается, что все древние мифы и легенды имеют некое реальное объяснение происходивших в далеком прошлом удивительных событий. В истории осталось немало упоминаний о существовании различных колдовских свитков и кодексов, содержащих волшебные заклинания и рецепты.

Да и сами древние гримуары с последовательными описаниями магических действий, используемых в тех или иных случаях, также сохранились, и по разным данным, в большом количестве хранятся в архиве Ватикана. О том, что где-то в мире всё-таки существует рецепт «живой» или бессмертной воды были уверены многие известные исторические личности.

Отечественные этнографы и собиратели русского фольклора отмечали, что словосочетание «толочь воду в ступе» изначально имело совсем другой, скорее сакральный смысл и, вероятно, относилось к неким ритуальным действиям, которые уже позже, с развитием христианства, получили негативную оценку.

Можно предположить, что в тёмные века язычества при помощи заговоров и каких-нибудь минералов или лечебных трав не только славянские волхвы, но и жрецы других земель изготавливали «животворящую» воду. В христианстве похожая практика существует с ранних веков и до сих пор. Хотя сегодня всем известно, что простая вода может обладать новыми, благодатными свойствами благодаря насыщению ее ионами серебра, марганцем или другими активными веществами.

Живая и мертвая вода в природе

На земле существуют миллионы артезианских родников и ключей с целебной водой. В России в районе Кавказские Минеральные воды таких холодных и горячих источников с гидрокарбонатно-натриевой, сульфатно-кальциевой, железистой, глауберовой, доломитной и другой концентрированно-минеральной водой десятки, а то и больше.

Чудеса, которые творит эта жидкость с организмом человека, имеющим ту, или иную патологию, очевидны, но при этом медицински обоснованные.

И все-таки, наука не способна объяснить все невероятные качества природной воды. Китайские ученые уже много лет пытаются выявить свойства, которые они визуально наблюдают у вод гималайских озер Манасаровар и Ракшас.

Неподалеку от них расположены несколько буддистских монастырей, и монахи веками используют воду этих водоемов для своих практик. Прежде чем войти в состояние транса они пьют из Ракшаса, а когда братия возвращает своего сподвижника из «небесных сфер» обратно на землю, то растирает его тело водой из Манасаровара, а потом и поит ею.

И таким образом гималайские монахи находятся в состоянии медитации десятки лет, а затем благополучно возвращаются к монастырским будням. Ученые смогли выяснить только то, что под обоими озерами находятся пустоты и в этом регионе наблюдается сейсмическая активность. И набранная в посуду вода из озёр практически мгновенно теряет половину своего химического состава. Поэтому возможности этой «живой» и «мертвой» гималайской воды исследованию фактически не подлежат.

Техническая вода с «живыми» и «мёртвыми» свойствами

О том, что при помощи химических и физических действий человек может сам придать воде обеззараживающие и омолаживающие эффекты, доказано уже давно. И речь идет не о «заряде» банок с водой «телепортационной энергетикой» отечественных целителей, бывших весьма популярными в 1990-х годах.

Для получения «живой» и «мёртвой» воды существует вполне реальная установка водного гидролиза. В ней используется графитовый анод, платиновый катод и стеклянный фильтр. В установку заливают водопроводную воду и в течение двух часов через неё пускают напряжение в три-четыре вольта.

Далее в одном стакане образуется «живая», а во втором – «мертвая» вода. Отличаются они своим химическими свойствами. «Мертвая» вода или анолит имеет кислую среду и мощное дезинфицирующее и стерилизующее свойство. Её часто используют зарубежные клининговые компании, особенно после чистки бассейнов. Добавление анолита в обычную воду для бассейна способствует тому, что она долго остается «свежей», в ней не размножаются бактерии и соответственно, не появляется затхлый запах.

Вода приобретает светло-бирюзовый цвет и при этом не имеет раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз и ротовой полости. Католит обладает щелочной средой и считается мощным биостимулятором. Такая жидкость легко проникает через биологические мембраны, является антиоксидантом, нормализует клеточный обмен веществ. Многие хирургические комплексы используют католит для обработки открытых гнойных ран и лечения ожоговых поверхностей.

Известно, что Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании конца XX века, будучи химиком по образованию, собрала установку водного гидролиза у себя дома и активно использовала «живую» и «мёртвую» воду в своем быту.

Возможно именно наука все-таки предоставит человечеству «волшебную» воду, способную затормаживать развитие болезней и увеличивать продолжительность жизни.