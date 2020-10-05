Каких знаков зодиака 2021 год осчастливит больше всех

По предсказаниям известного астролога 2021 год будет в целом благоприятен для всех знаков зодиака, но трем из них особенно повезет: кому в любви, а кому в финансах.

Что ожидать от года Белого Металлического Быка

Предстоящий год будет не таким опасным, как год уходящий. По мнению астролога, стоит хорошо прислушиваться к своей интуиции. Она подскажет, как избежать сложных ситуаций и проблем. На помощь придут родные и близкие люди. Им следует уделять в 2021 году как можно больше внимания.

Самые удачливые знаки

Представителям этого знака зодиака будет помогать сама Вселенная. Упорство, труд и сопутствующая удача приведут Стрельцов к исполнению мечты. Они разберутся в своих приоритетах и смогут направить энергию в нужное русло.

Одинокие стрельцы, наконец, найдут пару, а семейные обретут гармонию в отношении с любимым человеком.

Главный везунчик 2021 года. Все у них будет получаться и в финансовых, и в личных делах. Раки найдут ответы на беспокоящие вопросы, обретут гармонию и счастье. Появиться чувство удовлетворенностью жизнью. Ожидается карьерный рост или хорошая премия за работу. Желания начнут исполняться уже в первые дни января.

Предстоящий год для представителей этих знаков зодиака будет судьбоносным. Ожидают роковые встречи и события, которые изменят не только их жизнь, но и характер. Удача будет сопутствовать девам на каждому шагу. Поэтому им не стоит бояться мечтать и рисковать. Павел Глоба считает, что девам в 2021 не нужно проявлять агрессии. Это поможет сохранить добрые отношения в семье.