Возникнет угроза разрыва — любовный гороскоп на 5 октября

Сегодня стоит быть осторожнее — неверное слово или действие может разрушить отношения.

Овен ‌‌

Астрологические влияния дня могут подтолкнуть некоторых Овнов к нелогичному поведению. Вы стремитесь выглядеть готовыми к компромиссу, но ваши поступки свидетельствуют о прямо противоположном. Не исключено, что одинокие Овны могут столкнуться с недоверием со стороны потенциального партнера.

Телец

Для выяснения отношений время сейчас явно не подходящее. Серьезный разговор о перспективах вашего союза целесообразно перенести на другое время. Одиноким Тельцам звезды советуют создать атмосферу праздника. Этим вы без труда покорите сердце потенциального избранника.

Близнецы

Для многих Близнецов этот день может стать временем раздумий о дальнейших отношениях с пассией. Постарайтесь честно ответить себе готовы ли прикладывать усилия для укрепления вашего союза. Мечтающие о любви Близнецы в этот день могут встретить человека близкого им по духу.

Рак ‌‌

Этот день принесет Ракам обновление чувств в отношениях со второй половинкой. Скорее всего, у вас будет не одна возможность убедиться как вам повезло с любимым человеком. Удачное изменение имиджа одиноких Раков привлекут к ним внимание противоположного пола.

Лев ‌‌

Постарайтесь сегодня посвятить своей пассии все свободное время. Знаки внимания, небольшие и приятные сюрпризы и теплое общение помогут укрепить ваши отношения и наполнит их любовью и гармонией. Одиноким Львам звезды предсказывают успешное развитие нового знакомства.

Дева ‌‌

В этот день постарайтесь ни в коем случае не давать даже самого малейшего повода для ревности. Сейчас последствия даже мимолетного флирта могут стать серьезными и необратимыми. У свободных Дев есть серьезные шансы для начала и развития новых долговременных романтических отношений.

Весы ‌‌

Не исключено, что в любовной жизни этот день не принесет Весам ярких событий. Напротив, вы можете столкнуться с не оправдавшимися надеждами и разочарованием. Одиноких Весов ждет, скорее, мечты и обдумывание планов на будущее, чем реальные позитивные сдвиги.

Скорпион

Если вы сами не будете готовы к конструктивному диалогу, то, скорее всего, все попытки пассии сделать это окажутся бессмысленными. Звезды говорят, что кому-то из одиноких Скорпионов может крупно повезти. Этот день станет временем появления в душе ростков будущего яркого и страстного чувства.

Стрелец

Существенным препятствием к гармонии в отношениях с любимым человеком в этот день может стать вмешательство третьих лиц. Поэтому постарайтесь оградить свой союз от чужого влияния. Одиноким Стрельцам астрологические влияния могут принести возможность новых знакомств с противоположным полом.

Козерог

Козерогам в этот день отношения с пассией могут показаться холодными и бесцветными. Возможно, это подтолкнет вас к размышлениям о смене приоритетов в вашем союзе. Если одинокие Козероги почувствуют желание найти себе пару, не стоит торопиться и надеяться на случайное везение.

Водолей

Не исключено, что Водолеям их отношения с пассией покажутся чересчур сложными. Если вы чувствуете, что сами не можете нормализовать ситуацию, привлеките к делу надежного друга, которому вы доверяете. Одинокие Водолеи рискуют испортить общение излишней эмоциональностью.

Рыбы ‌‌

В парах некоторых Рыб, где атмосфера была достаточно напряженной, может возникнуть угроза разрыва. Постарайтесь всеми способами избежать развития наметившихся конфликтов. Для одиноких Рыб это время может стать наиболее благоприятным для воплощения в жизнь своих самых ярких фантазий.