Сплошная выгода — финансовый гороскоп на 5 октября

Вы сможете потратить крупную сумму на собственные нужды, наткнуться на акцию, получить подарок.

Овен ‌‌

Овнам в течение всего дня будет сложно сосредоточиться на выполнении текущей работы. Желательно воздерживаться от посторонних контактов, не имеющих непосредственного отношения к делам. Наиболее успешное направление деятельности связано с деловым партнерством. Работники сферы услуг преуспеют в делах, увеличится количество постоянных клиентов.

Телец

Звезды советуют Тельцам сосредоточиться на текущих делах. Это хорошее время для конструктивного сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение тем видам работы, в которых вы чувствуете себя уверенно. Благодаря интенсификации труда вы сможете существенно продвинуться в делах. Воздержитесь от инвестиций в рискованные проекты.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день может быть связан с активным проявлением творческого потенциала. Это благоприятное время для поисков путей усовершенствования стиля и методов работы, освоения новых технологий, профессионального обучения. Можно публиковать резюме на сайтах интернета в поисках работы. Возможно, некоторые дела завершить сегодня не удастся.

Рак ‌‌

У Раков благоприятное время для работы в сфере строительства и коммунального хозяйства. Если вы работаете в офисе, то есть шанс улучшить условия труда на рабочем месте, сделав свою работу более комфортной. Возрастает производительность труда у тех, кто работает удаленно, на дому. Сложнее пойдут дела у торговцев, консультантов, водителей транспорта.

Лев ‌‌

У Львов этот день благоприятен для укрепления и расширения деловых связей, поездок, контактов. Вы сможете легко и быстро урегулировать многие вопросы, если подключите к этому своих друзей и знакомых. Вы почувствуете усиление интеллектуальных способностей, что позволит преуспеть в учебе. Вместе с тем, не следует ожидать больших финансовых поступлений.

Дева ‌‌

У Дев этот день складывается благоприятно для повышения уровня профессионального мастерства. Вы сможете приобрести новые полезные практические навыки, благодаря чему повысится производительность труда и качество выполняемой работы. Уровень дохода будет расти. Вместе с тем, сейчас не время для проявления карьерных амбиций и начинаний новых проектов.

Весы ‌‌

У Весов этот день благоприятствует личностному развитию и получению профессиональных знаний. Это хорошее время для сдачи экзаменов, зачетов, аттестационных заданий и тестов. В любых делах основным условием успеха будет ваша личная способность решать те или иные задачи. Вместе с тем, не исключены проверки со стороны фискальных властей.

Скорпион

Скорпионам звезды не советуют включаться в коллективную работу и заниматься планированием. Обстановка в делах сейчас складывается непредсказуемо и нельзя заранее быть уверенными в чем-то. Кроме того, возможно, вам придется работать в условиях ограничений. Вместе с тем, это хорошее время для урегулирования вопросов, связанных с долгами.

Стрелец

У Стрельцов сегодня один из лучших дней для составления среднесрочного плана действий. У вас может усилиться дар предвидения, что позволит действовать на опережение и не попадать в неприятные ситуации. Также это хороший день для творческой деятельности в составе коллектива. Вместе с тем, пока не пришло время для карьерного продвижения.

Козерог

У Козерогов благоприятный день для решения вопросов, связанных с карьерным продвижением. Сейчас ваша деятельность может оказаться на виду у вышестоящего начальства. Важно следить за соблюдением трудовой дисциплины. Чем лучше будут ваши показатели в работе, тем выше шансы на карьерное продвижение. Вместе с тем, не исключены попытки бросить тень на вашу деловую репутацию

Водолей

Водолеям сегодня удастся значительно расширить свои познания в профессиональной сфере. Это прекрасное время для всех, кто проходит обучение, сдает экзамены по переаттестации. Преуспевают представители рекламного и издательского бизнеса, а также водители большегрузных автомобилей. Возможно, вам придется подтверждать свою квалификацию, отвечая на сложные вопросы.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день будет связан с успешной финансовой деятельностью. Поэтому в первую очередь преуспевают работники кредитно-финансовых учреждений, а также работники налоговой службы. В вашем распоряжении могут оказаться крупные суммы денег, которыми вы сможете воспользоваться с выгодой для себя. Однако это не лучшее время для подписания документов о сотрудничестве.