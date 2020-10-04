Преодолеваем искушения — гороскоп на 5 октября

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце — за торжество здравого смысла, организованность и верность стандартам, за разумную экономию и чувство меры.

В течение дня удастся преодолеть лишние искушения, привести в порядок вещи, финансы, запасы. Не слишком сложными окажутся жертвы во имя порядка, стабильности, красоты или здоровья. Будут поставлены оправданные границы ожиданиям, обновлениям. Хорошо заниматься сортировкой вещей и системами их хранения, проверкой качества продуктов и технологии приготовления блюд. Выгоду в этот день проще получить за счет правильной организации имеющихся ресурсов, а не добычи новых.

Овен ‌‌

Овнам стоит использовать этот день для наведения порядка в кошельке, питании и хозяйстве. Сегодня побеждает рациональный здравый подход к управлению ресурсами, помогающий грамотно управлять деньгами, вещами и запасами. В приоритете надежность, качество, контроль, разумная экономия не в ущерб необходимому. Можно рассчитывать на старые лимиты, законы, стандарты и гарантии, на своевременные выплаты.

Телец

Сегодня Тельцы в надежных руках судьбы и должны быть ей за это благодарны. Это день, когда вам не выйти за рамки старых правил. Именно они станут охранным «магическим кругом», защищающим вас от фатальных ошибок (в том числе, профессиональных, правовых, этических и любовных). Оказавшись в знакомой системе координат, вы будете действовать в ней по инерции или по привычке, доведенной до автоматизма.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня на первом месте не мелочи, а общая картина. Важнее удовлетворения случайных прихотей окажется прочность «тылов», сохранение здоровья, бюджета, стройной фигуры или других базовых ценностей. Благоразумие поможет вам воздержаться от лишних искушений или отложить реализацию необязательных желаний, избежать спешки и суеты, набраться терпения или усидчивости.

Рак ‌‌

Сегодня важнее многих других вещей для Раков стабильная ясная перспектива (особенно, материальная и профессиональная). Вам не помешает закрепить все, что на нее работает. Дорого стоит надежность в любви и дружбе, прозрачность и предсказуемость будущего, практичность вещей, реализуемость планов, наличие твердых прав и гарантий. Соображения материальной выгоды полезно подкрепить духовным единством.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не удастся выйти за рамки правил, например, дисциплинарных, бюрократических, финансовых или медицинских. Звезды советуют не бороться с ними: сейчас это лучшая гарантия надежности (либо компенсации за ущерб, если что-то пойдет не так). Во главу угла желательно поставить дисциплину, контроль, качество, порядок, профессионализм, уважение к иерархии, исполнительность и организованность.

Дева ‌‌

Сегодня Девы в своем праве, в знакомой профессиональной или идейной стихии. Диктуемые судьбой жесткие рамки, а также ваш собственный характер, вера или опыт надежно защитят вас от внешних бурь и внутренних шатаний. Не имеет значения, где именно вы находитесь: звезды гарантируют вам твердые позиции и в привычной «тепличной» обстановке, и вдали от нее (в гостях, в чужой стране, в новом окружении).

Весы ‌‌

Сегодня Весы смогут навести ясность в вопросах, связанных с общим бюджетом и имуществом, совместными владениями и коллективными ценностями. Полезно внести больше порядка в планы, связанные с недвижимостью, кредитными обязательствами, разделом, наследством. Звезды советуют обратить внимание на долгие сюжеты, идущие к завершению, на оценку износа, на активы, ожидающие закрытия и реструктуризации.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам держаться за надежные партнерские связи, проверенные временем. Важно принять сложившися в них правила и традиции, так как они - неотъемлемая часть старой дружбы, длинного брака или романа, а также всех долгосрочных договоров с деловыми партнерами, клиентами, инвесторами, кредиторами. Самое время уточнить принципы второй стороны, предел чужих надежд или терпения.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам строго придерживаться правил. Не стоит нарушать офисный порядок, субординацию, финансовые лимиты, стандартный производственный или бюрократический цикл. Всюду обоснован контроль за рутинными процессами, количеством и качеством. При болезни нежелательно игнорировать назначенный режим и диету. Оправдан тщательный контроль за вещами, ресурсами, домашними животными.

Козерог

Сегодня в списке талантов Козерогов есть способность вовремя остановиться. Как бы далеко ни завели их личные аппетиты, большинство представителей знака отлично видит предел допустимого и уважает его. Многие Козероги предпочтут знакомый сценарий, где они ориентируются с закрытыми глазами, могут хорошо контролировать свои действия и чувства. Родители-Козероги будут непреклонны в контроле за детьми.

Водолей

Водолеям сегодня не удастся насладиться независимостью. Задать рамки поведения могут семейные традиции, профессиональные принципы, финансовые лимиты, привычки близких или порядки в гостях, правила специализированной территории, особенности вашей личной диеты. Не всегда причиной несвободы будет внешний контроль: не исключено, что вас свяжут по рукам и ногам собственные тайные страхи или комплексы.

Рыбы ‌‌

Сегодня удача Рыб имеет границы, но сей факт большинство представителей знака примет легко. Тупик начнет просматриваться именно тогда, когда они сами исчерпают свои возможности или начнут терять интерес к делу. Опытные дисциплинированные Рыбы заранее спланируют ситуацию таким образом, чтобы остановиться в нужный момент. Менее организованные Рыбы могут положиться на судьбу, друзей или интуицию.