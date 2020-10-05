5 знаков зодиака с головокружительной красотой

Каждая женщина красива, однако есть те, кто сразу выделяется из толпы. Астрологи назвали пять знаков зодиака, среди которых самые обворожительные женщины.

Близнецы. Одержимы молодостью, постоянным движением женщины-Близнецы. Для них свойственно жить одним днем, в связи с чем поддержание идеального вида «здесь и сейчас» становится главной задачей.

Телец. Природную красоту и романтичность сочетают в себе женщины-Тельцы. На первый взгляд они кажутся скромными, однако это не так. Для таких женщин свойственно тщеславие.

Весы. Знают о своей привлекательности и умеют этим пользоваться женщины-Весы. Снаружи такие женщины прекрасны, однако не всегда их внутренний мир бывает таким же гармоничным.

Дева. Притягательны как изнутри, так и снаружи женщины-Девы. Представительницы знака являются воплощением красоты. Такие женщины редко когда прибегают к каким-либо коррективам своей внешности.

Водолей. Внешней красотой обладают женщины-Водолеи. Однако их привлекательность заключается не только в гладкой коже и красивой внешности. Такие женщины независимы, сильны и оригинальны, чем и выделяются среди других. Планета Уран наделяет их нетривиальными взглядами, а Сатурн — способностью строить жизнь и карьеру.