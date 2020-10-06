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3 знака зодиака в старости просто невыносимы

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: Говорит Уфа

С возрастом некоторые знаки зодиака обретают невыносимый характер, как отметили астрологи. Один выделили трех из них.

Овен. Когда у представителей знака что-то не получается, они становятся нытиками, и своим состоянием доводят любого, кто находится в их окружении. А в старости у них не получает еще больше вещей, к примеру, гулять до утра или прыгать с парашютом.

Рыбы. Начинают во всем видеть серые краски в старости Рыбы. Они и в молодые годы не отличаются оптимизмом, а возрастом становятся только пессимистичней.

Весы. Болезненно воспринимают появление морщин Весы. Они воспринимают старость, как прощание с красотой и молодостью. В связи с чем их часто преследует плохое настроение, что не может ни отражаться на окружающих людях.

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