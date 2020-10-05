Бурные приключения — любовный гороскоп на 6 октября

Сегодня влюбленных ждут романтические сюрпризы и любовные авантюры.

Овен ‌‌

Для многих Овнов этот день может быть удачным временем для самых разных нововведений в области личных отношений. Однако чрезмерная настойчивость может привести к сопротивлению пассии. Свободные Овны, если у вас есть на примете кто-то, занимающий ваши мысли, смело делайте первый шаг.

Телец

Если вы не видите дальнейших перспектив в отношениях со второй половинкой, звезды не советуют и дальше оттягивать момент расставания. Тем более, если и партнер не настроен на примирение. Одинокие Тельцы могут столкнуться с интригами соперников.

Близнецы

Некоторые Близнецы могут временно отдалиться от своего любимого человека из-за чрезмерной загруженности в других сферах жизни. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, то сегодня каких-либо серьезных изменений в личной жизни ждать не стоит.

Рак ‌‌

Если из ваших отношений ушло доверие и тепло, постарайтесь дистанцироваться от второй половинки и разобраться в причинах этого. Может быть, после этого проблема вам покажется вполне решаемой. Общение одиноких Раков с противоположным полом отличается непредсказуемостью.

Лев ‌‌

Личная жизнь некоторых Львов может быть омрачена досадным недоразумением, переходящим в обострение отношений. Звезды подсказывают, что вам обоим пришло время разобраться с накопившимися обидами. Одинокие Львы могут почувствовать тягу к экспериментам со стилем поведения в общении с противоположным полом.

Дева ‌‌

Личная жизнь некоторых Дев вряд ли их порадует гармонией и спокойствием. Возможно, всплывут проблемы, которые ваша пара уже когда-то переживала. Одинокие Девы, не исключено, что сегодня вашим способом общения с представителями противоположного пола станет метод проб и ошибок.

Весы ‌‌

У Весов есть шансы серьезно укрепить чувства и задуматься о дальнейших перспективах вашего союза. Одиноких Весов ждет время флирта, любовных свиданий и романтических приключений. Звезды советуют обратить внимание на поклонника, который давно проявляет к вам симпатию.

Скорпион

Сегодня некоторые Скорпионы рискуют приобрести сразу нескольких пылких поклонников. Однако, будьте готовы к возможной вспышке ревности со стороны второй половинки. Для одиноких Скорпионов попытки сближения с симпатичным человеком, скорее всего, окажутся неудачными.

Стрелец

Для многих Стрельцов этот день может стать временем сомнений в чувствах второй половинки. Проявление доверия поможет не допустить охлаждения в отношениях. Одинокие Стрельцы, не исключено, что знакомство с новым потенциальным партнером окажется мимолетным.

Козерог

Сегодня вы объект вашей страсти может порадовать вас как пылкий и нежный сексуальный партнер, а интимная жизнь засверкает новыми гранями. У кого-то из свободных Козерогов сегодня возможно возобновление отношений с бывшим возлюбленным.

Водолей

Для того, чтобы Водолеи окончательно не утратили взаимопонимание в отношениях с любимым человеком, надо быть готовым к компромиссам и помнить, что все в ваших руках. Одиноких Водолеев ждут новые, многообещающие и перспективные знакомства.

Рыбы ‌‌

Личная жизнь многих Рыб не отмечена бурными и значительными событиями. Тем не менее, этот день – идеальное время для душевного общения со второй половинкой. Свободных Рыб ожидают бурные романтические приключения в самом неожиданном месте и в неожиданное время.