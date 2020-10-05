Любой выбор — неправильный — гороскоп на 6 октября

19-20 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Близнецах склоняют к двойственности, непостоянству и неразборчивости.

Любой выбор окажется с мелким изъяном. Увлечения зачастую будут случайными и непрочными, вероятна путаница, поверхностность чувств. Не слишком удачны покупки. Потребность в общении и взаимообмене будет сочетаться с неполной искренностью, тайным сомнением, подозрением. Возрастет внушаемость, зависимость от среды и мимолетных капризов. Не рекомендуются серьезные переговоры и финансовые решения. Не стоит подбирать косметику, парфюмерию, диетические продукты, лекарства, детали дизайна, мелкие аксессуары.

Овен ‌‌

Этот день подпитывает любопытство и общительность Овнов. Многие Овны начнут «наводить мосты» и угождать другим людям, в том числе, тем, к кому испытывают случайную симпатию. В итоге, часть их энергии уйдет в побочном направлении - например, на легкий флирт с коллегой, попутчиком, соседом, нечаянным собеседником. Ожидаются трудности с концентрацией мысли, мелкие финансовые и эстетические ошибки.

Телец

Тельцам сегодня легко промахнуться в мелочах. Мелкие ошибки вероятнее, если вы внушаемы и находитесь под воздействием своего окружения. День склоняет к рассеянности, распылению финансов, легкомыслию и непостоянству в любви. Нежелательны покупки и ответственные стратегические решения: на них повлияют случайные обстоятельства, ваши собственные мимолетные чувства или чужие сомнительные вкусы.

Близнецы

Сегодня Близнецы непостоянны, но переменчивость порой будет достоинством, например, даст легкость, адаптабельность. Недостатком может стать небрежность в быту, неумение (нежелание) с умом распоряжаться деньгами и вещами. Не стоит выбирать одежду и косметику, заниматься дизайном дома. На поведение и ход мыслей повлияет текущее самочувствие, возможен повышенный интерес к медицинским нюансам, диете.

Рак ‌‌

Сегодня Раки зависимы от обстановки, в том числе, переменчивой случайной атмосферы на работе и в пути. Она поможет развеяться и отвлечься, но затруднит принятие самостоятельных решений. В первую очередь, под магию «декораций» попадут представительницы прекрасного пола. Раки-мужчины могут оказаться в психологической зависимости от женской части своего окружения. Возможны ненужные мелкие траты.

Лев ‌‌

Эти сутки Львам лучше провести в неформальной легкой обстановке. Побыть вне официоза, контроля и жестких профессиональных рамок особенно полезно, если вы устали от груза ответственности и нуждаетесь в смене впечатлений. Хорошо оказаться в случайной компании, а если вы общительны, то сменить в течение дня несколько мест (или групп). Нежелательно заниматься планированием, в том числе, финансовым.

Дева ‌‌

В атмосфере этих суток Девы изменят своим консервативным вкусам и твердым принципам. Многие Девы сделают это ради дополнительного шанса в карьере или человека, который им нравится. Помимо желания вызвать чью-то симпатию или доверие, к переменчивости вас может подтолкнуть случайная прихоть. В этот день вам лучше не решать финансовые и эстетические вопросы, избегать покупок и ответственных решений.

Весы ‌‌

Весов ждет день везения, но с некоторыми оговорками и скрытыми побочными эффектами. Любая приятная минута будет для представителей этого знака чем-то подпорчена: возможен небольшой дискомфорт, легкое разочарование или мелкое досадное ограничение. Прихоти будут случайными, а выбор не самым удачным. Но в целом это хороший и довольно полезный день, вы можете играючи сделать шаг в позитивное будущее.

Скорпион

Скорпионов день учит легкому отношению к жизни, помогает замечать вокруг разнообразные приятные моменты и извлекать из них сиюминутное удовольствие. Сегодня невыгодны вложения, поверхностны симпатии. Не слишком уместен серьезный доверительный разговор или занятие, требующее глубокого погружения в одну тему. Из-за легкомыслия и недооценки рисков, не рекомендуется давать обещания и строить планы.

Стрелец

Сегодня окружающие ждут от Стрельцов приятной и легкой обратной связи, не обязательно словесной. Обмен симпатиями возможен на невербальном уровне: через улыбки, мимику. День усилит нужду в информационном и эмоциональном взаимообмене, но также склонит к непостоянству и распылению внимания, создаст дефицит осознанности или искренности. С серьезными переговорами и консультациями лучше повременить.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам заниматься чем-то серьезным и важным (или, не стоит ожидать в данных направлениях устойчивого прогресса). Обстановка этих суток не отличается стабильностью, в поле вашего зрения попадет много мелких отвлекающих факторов. Не самой удачной будет попытка заняться одновременно двумя делами. Не слишком стойким окажется эффект от лечебных и косметических процедур.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что это день легкой поверхностной гармонии. Хорошо использовать его для расслабления, отвлечения внимания и для пробных мелких шагов в сторону будущих серьезных планов. Благодаря им, у вас будет шанс безболезненно и уже на первом этапе отсеять не подходящие вам варианты - например, отменить намеченную покупку, бросить слабую идею или свернуть сомнительное знакомство.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы рискуют утратить надежный фундамент и твердые ориентиры, запутаться в своих или чужих чувствах. Вероятно недопонимание с партнерами, клиентами, контрагентами, с домочадцами, близкими или любимым человеком. Вероятнее прочих недоразумения на финансовой, бытовой и эстетической почве. Не лучший момент для сделок, договоренностей, покупок, косметических процедур, выбора комфортного жилья.