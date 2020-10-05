Двигайтесь к карьере, не сворачивая — финансовый гороскоп на 6 октября

Сегодня стоит акцентировать внимание только на работе, бизнесе и карьере.

Овен ‌‌

Овны сегодня могут оказаться в ситуации с непростым выбором. С одной стороны вам могут предложить встретиться с неким влиятельным человеком. Контакт с человеком издалека будет иметь больше перспектив для реализации ваших целей и задач. Также это благоприятный день для финансовых заимствований на короткое время. Но это не лучший день для покупки транспортных средств.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с успешным планированием. Прислушивайтесь к советам друзей и к своей интуиции. Возможно, в вас проявится дар предвидения, и вы сможете действовать на опережение, уходя от неприятностей. Вместе с тем, индивидуальным предпринимателям и самозанятым вряд ли удастся приумножить свои финансовые ресурсы.

Близнецы

У Близнецов, работающих на подчиненных должностях, сегодняшний день складывается благополучно. Отдавайте предпочтение той работе, которая прописана в графике работ. А если у вас есть выбор, то займитесь в первую очередь теми делами, которые вы хорошо знаете, и где у вас имеется большой опыт. Можно, при необходимости, обращаться за советом и помощью к начальству.

Рак ‌‌

У Раков прекрасный день для повышения квалификации. Одним из немаловажных факторов, способствующих этому, является возросшая тяга к знаниям. Вам легко будут даваться знания практически любого уровня сложности, поскольку многое будет пониматься вами на интуитивном уровне. Вместе с тем, это не лучший день для работников режимных объектов.

Лев ‌‌

У Львов благоприятное время для проведения финансовых операций, открытия банковских счетов, размещения депозитных вкладов. Успешно проходят покупки товаров в интернет магазинах с оплатой онлайн. На вашу банковскую карту может поступить денежный перевод. Вместе с тем, сейчас не лучшее время для планирования на длительную перспективу.

Дева ‌‌

У Дев, работающих в фирмах, где нет строгой подчиненности нижестоящих сотрудников вышестоящим, этот день складывается благоприятно. Речь идет о преимущественно горизонтальных партнерских отношениях – здесь у вас не будет возникать никаких проблем, и вы будете понимать коллег с полуслова. Вместе с тем, не следует затягивать работу с оформлением деловых бумаг, документов.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день хорош для практической работы над текущими вопросами. Делайте ставку на ту работу, в которой вы хорошо разбираетесь. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются благополучно. Вместе с тем, это неблагоприятное время для профессионального обучения. Вы будете склонны поверхностно воспринимать знания, не углубляясь в детали.

Скорпион

У Скорпионов этот день благоприятствует любым творческим и интеллектуальным процессам. Особенно успешно пойдет прохождение курсов повышения квалификации. Более того, вы будете способны не только осваивать чужие знания, но и сами творить. Успешно идет работа, связанная с дизайном, культурой тела, живописью, театром, концертной деятельностью и пр.

Стрелец

У Стрельцов благоприятное время для выполнения профессиональных обязанностей во внеурочное время, на дому. Например, если ваша основная работа допускает практику брать часть невыполненной работы на дом, то следует воспользоваться таким правом, поскольку работа в комфортных домашних условиях будет более производительной.

Козерог

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на обмене опытом для повышения уровня квалификации. Также хороши неформальные формы обучения, которое идут в ходе обычного человеческого общения. С точки зрения профессиональной деятельности этот день складывается неблагоприятно, поскольку вам трудно будет найти взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу.

Водолей

Водолеям следует двигаться в своей карьере прямой дорогой, не отвлекаясь на творческие зигзаги. Речь идет о том, чтобы вы ориентировали себя на строгое и неукоснительное исполнение того, что занесено в план ваше работы и является составной частью графика работы. А вот для обучения и творческих видов деятельности этот день складывается неблагоприятно.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют сделать максимум возможного для того, чтобы развивать свою личность, расширять кругозор, углублять уровень профессиональных знаний. Стремление к знаниям усиливается, интеллектуальные способности растут. Что касается профессиональной деятельности, то старайтесь в любом деле лично контролировать ситуацию. Не следует делегировать часть своей работы кому-то еще.