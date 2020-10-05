Ретро Меркурий диктует свои правила — любовный гороскоп на октябрь

Мы уже пережили в этом году несколько непростых для сферы личных отношений периодов во время коридоров затмений и ретроградной Венеры, так что октябрь вряд ли сможет нас еще чем-то испугать, но ретроградный Меркурий диктует свои правила, которые лучше учитывать, если мы хотим сохранить гармонию в близких отношениях или встретить новую любовь.

Овен ‌‌

В октябре отношениям Овнов не хватает положительной динамики. Их партнеры часто будут скрытными и придирчивыми. Важно не ссориться по мелочам, так как семя раздора упадет на благодатную почву. Если ссора все же разгорится, звезды дадут отсрочку на дополнительный конструктивный диалог и прояснение ситуации (правда, самим Овнам при этом предстоит чаще выслушивать чужое мнение, чем излагать свое).

Телец

Октябрь дает влюбленным Тельцам ряд ценных преимуществ и помогает навести в личной жизни ясность со своей стороны. За исключением первых и последних дней, это стабильный месяц. Вы не можете контролировать чужие чувства, зато сможете управлять своими и занять, если надо, пассивно-выжидательную позицию. После важного неожиданного разговора партнер возьмет тайм-аут на раздумья, проявите понимание.

Близнецы

В октябре у влюбленных Близнеов не самая выгодная позиция. Позитивный импульс к развитию романа не исчезнет, но грозит затухнуть, а новая волна приятного общения отодвинется на последние дни октября. В постоянных союзах навести скуку может предсказуемый сценарий, важно не дать быту загубить романтическую искру. Долг, порядочность или привычка могут побудить вас цепляться за старые отношения.

Рак ‌‌

Октябрь даст Ракам повод поразмышлять о своей личной жизни, подвести итоги. При этом многие Раки не смогут ограничиться обзором текущих связей, будут вынуждены углубиться в прошлое и еще раз припомнить его уроки. По мере развития событий, будут чаще происходить нечаянные встречи со старыми знакомыми (или приходить вести от них). Если зависла новая интимная переписка, взамен возобновится старая.

Лев ‌‌

Октябрь сделает Львов расчетливее в любви. Несмотря на старания быть приятными собеседниками, мелочность будет проскальзывать в их тоне и не добавит им обаяния. Вдобавок, в 3 декаде октября у многих Львов начнет «портиться характер», от чего пострадают, прежде всего, они сами. Недостаток прежней уверенности в себе будет прятаться ими за маской цинизма. Не лучший месяц для знакомств и переписки.

Дева ‌‌

Для личной жизни Дев благоприятен период 4-22 октября. В это время хорошо укреплять отношения, наводить ясность и суммировать итоги - но лучше в целом, воздерживаясь пока от уточнения деталей. Что до новых романов, звезды советуют с ними повременить (особенно, если вы хотите не просто завести очередную интрижку по старой схеме, а открыть в своей любовной биографии принципиально новую страницу).

Весы ‌‌

В октябре звезды советуют Весам взять в своей личной жизни тайм-аут и уйти в тень. Многим Весов к этому вынудят обстоятельства - в этом случае, им не имеет никакого смысла бороться с судьбой и «идти против ветра». Если вы не успели высказать партнеру что-то важное (или он вам), не спешите с разговором: у вас еще будет время побеседовать о наболевшем и выплеснуть друг на друга взаимные претензии.

Скорпион

В октябре влюбленным Скорпионам есть что сказать своим пассиям, но спешить с заявлением или признанием - ошибка. Лучше заинтриговать партнера и поддерживать его интерес к предстоящему диалогу, а ключевой момент отложить до ноября. Хорошо посвятить октябрь воспоминаниям, размышлениям о былых чувствах. В отношениях будет крайне важно доверие, разговоры о вас у вас за спиной - не самый благой знак.

Стрелец

В октябре звезды советуют влюбленным Стрельцам больше думать о будущем. Для случайных связей месяц не лучший. В идущем к завершению романе избегайте мелких оплошностей: они станут ненужным «наследством». Октябрь позволяет рвать связующие нити постепенно, методично и по безопасному шаблону. Возможно, вас напоследок обвинят в меркантильности и холодности, зато не смогут упрекнуть в непорядочности.

Козерог

В октябре звезды советуют Козерогам держаться за проверенные временем взаимные чувства и надежные сценарии отношений, освоенные в прошлом. Лучший период для поддержки взаимной симпатии - с 4 по 22 октября. Вам стоит активнее использовать этот интервал, если в любви вы цените верность, порядочность, совпадение идеалов, элемент дружбы или наставничества, сходство привычек и линий жизненного опыта.

Водолей

В октябре звезды рекомендуют Водолеям сбавить темп в личной жизни, а если в ней царит затишье, то не спешить его нарушать. Пауза особенно актуальна в отношениях на расстоянии - например, в романе с иностранцем или при контактах с временно отсутствующим партнером. Не стоит позволять себе лишнего в интимной сфере. Не повредит полное или частичное воздержание от секса, в том числе, виртуального.

Рыбы ‌‌

В октябре Рыбам важно совпасть с партнером в реальности, а не в собственных иллюзиях. Прочному союзу не повредят временные паузы или недоразумения. При ложной воображаемой гармонии, разговоры «о нас» с одной стороны будут сопровождаться стремлением мягко, но четко разделить границы с другой. Как только путаница достигнет критической фазы, назреет неприятный, но необходимый проясняющий разговор.