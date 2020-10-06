Финансовый гороскоп на октябрь: ваши сбережения в опасности

В середине октября мы ощутим на себе влияние ретроградного Меркурия, который так или иначе затронет финансовую сферу каждого из нас, ведь эта планета напрямую связана с нашим мышлением, перевозками, денежными вопросами и информационными технологиями.

В этот период часто происходят поломки техники, сбои в работе сайтов, можно легко потерять значительную сумму денег или устроиться на работу в неблагонадежную компанию, реакции замедляются, критическое мышление притупляется, возрастают шансы быть введенными в заблуждение. Но, как говорится, кто предупрежден — тот вооружен, давайте посмотрим, что советуют нам звезды, чтобы пережить этот период минимизируя дискомфорт и возможные материальные потери.

Овен ‌‌

Начало и середина октября могут сложиться весьма проблематично для Овнов. Основная сложность этого периода может быть связана с трудностями во взаимоотношениях с вышестоящим руководством. К вашей работе будут предъявлять серьезные требования, стремясь добиться от вас безусловного послушания. Вместе с тем вы будете сами стремиться к самостоятельному поведению, и подчиняться начальству вам будет непросто. Однако следует помнить, что любые самостоятельные действия без разрешения и согласования с начальством чреваты осложнениями в карьере. Вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за пределы своей компетенции. Задача этого периода для Овнов состоит в том, чтобы избегать конфликтных ситуаций с начальством и не подвергать себя риску потери работы – а такой риск вполне реален. В 20-х числах октября полоса препятствий в карьере будет пройдена и ситуация значительно смягчится. В этот период улучшаются ваши отношения с коллегами в трудовом коллективе. Вы будете обеспечены той работой, которая вам самим нравится.

Телец

Тельцы в начале и в середине октября могут сталкиваться с ограничениями в работе. Дело в том, что у вас могут возникнуть сложности с представителями фискальных властей. И если у вас имеются невыплаченные долги по кредитам или по налогам, то к вам могут быть применены штрафные санкции. Например, вам могут заблокировать банковские карты или снять с них деньги в счет долгов. Крайне важно соблюдать нормы закона в своей работе. Могут быть внеплановые проверки, ревизии, контрольные закупки. В этот период воздерживайтесь от ведения судебно-юридических разбирательств, подачи исковых заявлений с целью взыскания материального ущерба. Любые юридические процессы имеют для вас мало перспектив. Возможно, вы будете ограничены в свободе действий из-за каких-то ранее данных обязательств. Берегите свое здоровье и не перенапрягайтесь – ваш энергетический потенциал может быть ослаблен. В 20-х числах ситуация улучшается. Успешно проходят служебные командировки. Бизнесменам рекомендуется активнее расширять географию бизнеса, выходить на новые рынки. Успешно идут дела у представителей творческих профессий.

Близнецы

Начало и середина октября может сложиться у Близнецов крайне нестабильно. Это то самое время, когда ваши планы могут неожиданно срываться из-за внезапного изменения обстоятельств. В зону риска в первую очередь могут попасть ваши инвестиции. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные финансовые проекты, особенно в коллективный бизнес вместе с партнерами по акционерному обществу. Не исключено, что кто-то из акционеров пожелает выйти из совместного бизнеса, изъяв свою долю из оборота. Доходы могут поступать нестабильно с тенденцией к убыткам. Вашей основной задачей на этот период должно стать стремление удержать свой бизнес от крупных потерь и убытков. Поэтому не следует делать того, что может повысить риск убытков. Например нельзя брать и давать деньги взаймы, делать рискованные инвестиции и заниматься спекулятивным бизнесом. В 20-х числах октября ситуация станет улучшаться. Хорошее время для ремонтно-строительных и коммунальных работ. Можно успешно завершать начатые ранее проекты. Могут улучшиться условия труда на рабочем месте.

Рак ‌‌

Ракам в начале и в середине октября будет затруднительно реализовать свои инициативы. Очень часто внешние обстоятельства будут выше вас, и вы будете вынуждены, так или иначе, подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства. Действуя в соответствии с личным планом и личной инициативой, вы можете почувствовать, что обстоятельства этому препятствуют и вам придется добиваться минимального результата ценой больших усилий. Поэтому в тех случаях, когда нет особой срочности, некоторые личные инициативы лучше отложить на более поздний срок. Сложнее всего придется тем, кто занимает руководящие должности или имеет свой бизнес. Возможно, вам придется толкнуться с усилением конкурентной борьбы и с нарушением договорных обязательств деловыми партнерами. От переговорного процесса пока лучше воздержаться ввиду вероятности срыва договоренностей. Вместе с тем в 20-х числах октября ситуация в деловом партнерстве может улучшиться, поэтому в этот период есть шанс достигнуть компромисса. Это прекрасное время для учебы, торговли и транспортных услуг. Укрепятся ваши деловые связи. Удачно поработают консультанты и социальные служащие.

Лев ‌‌

У типичных Львов в начале и в середине октября может быть много трудностей в трудовом коллективе. Могут обостриться отношения с некоторыми коллегами и подчиненными. Это особенно вероятно, если у вас много работы и перед вами стоят жесткие сроки. Возрастает вероятность технических сбоев и аварийных ситуаций. Звезды советуют отдавать предпочтение относительно простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Есть риск, что для выполнения излишне сложной и трудоемкой работы вам может не хватить квалификации. А помощи и дельного совета от коллег вы можете не дождаться. В этом случае вам придется полагаться только на самих себя, оперативно восполняя пробелы в знаниях, чтобы скорее решить вопросы. Это не лучшее время для служебных командировок и работы на вахте. Также с трудностями могут столкнуться те, кто проходит стажировку на производстве в рамках профессионального обучения под руководством наставника. Вам будет многое непонятно, и вы вряд ли сможете получить полезные практические навыки. В 20-х числах октября ситуация в делах улучшается. Ваш труд станет более результативным, отношения с коллегами улучшатся и это приведет к росту доходов.

Дева ‌‌

Девам в этом месяце необходимо чаще проявлять инициативу и брать на себя ответственность за состояние дел. Необходимо иметь в виду, что большая часть месяца – первые три недели – пройдут в весьма напряженной ситуации. Возрастает риск финансовых потерь, убытков. Бизнесмены могут понести убытки при рискованных инвестициях. Крайне нежелательно заниматься финансовыми спекуляциями на валютной и фондовой бирже. От оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи, пока лучше воздержаться. Могут возникнуть осложнения и технические сбои при попытке усовершенствовать что-либо. Возрастает риск производственного травматизма. Старайтесь не делать того, что повышает риск материального и физического ущерба. Наиболее важные и ответственные дела отложите на 20-е числа октября. В этот период ваши инициативы будут пользоваться успехом и поддержкой. Хорошее время для старта творческих проектов. Успешно проходят рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга. Вы сможете увеличить базу клиентов и подписчиков.

Весы ‌‌

У Весов в начале и в середине октября может быть достаточно сложный период в деловых партнерских отношениях. Поведение вашего основного делового партнера может стать неуправляемым и излишне агрессивным. Договариваться о сотрудничестве будет крайне сложно. Может произойти срыв в переговорном процессе. Поиски помещения под аренду могут быть сопряжены с трудностями. То же самое может получиться при работе вместе с партнером на арендуемой площади. Арендодатель может повысить арендную плату. Нелегкое время для тех, кто занимается предоставлением индивидуальных услуг. Вам могут часто попадаться скандальные клиенты, удовлетворить запросы которых будет чрезвычайно сложно. Старайтесь гасить зарождающие конфликтные ситуации в самом их начале. Помните, что клиент всегда прав. Наиболее важные дела лучше отложить на 20-е числа октября. В этот период вы могли бы найти новые варианты для дополнительной подработки на полставки, по совместительству или удаленно. Успешно пойдут ремонтно-строительные работы. Вы смогли бы улучшить условия труда на рабочем месте. Без особых проблем пойдет работа над отчетной документацией.

Скорпион

Скорпионы в начале и в середине октября могут часто сталкиваться с трудностями при выполнении текущей работы. Основная сложность может возникнуть из-за ухудшения отношений в трудовом коллективе. Возможны ссоры, конфликтные ситуации. Старайтесь относиться нейтрально к коллегам. Воздерживайтесь от высказывания критических замечаний, дабы не спровоцировать ответную критику в свой адрес. Кроме того, в этот сложный период у вас может быть очень много срочной работы, и с ней будет трудно справиться. Могут возникать неожиданные осложнения, поломки, технические аварии. В таком напряженном ритме необходимо экономнее расходовать свои силы. В противном случае вы можете потратить слишком много энергии, и это может привести к ухудшению самочувствия. Берегите силы и здоровье. Также следует перепроверять поступающую информацию на предмет достоверности. Вам могут поступить ложные сведения, которые могут вас дезориентировать и привести к ошибочным поступкам. В 20-х числах октября ситуация значительно улучшается. Успешно развиваются деловые контакты. Вы сможете решать многие вопросы с использованием своих деловых связей. Хорошо пойдет профессиональное обучение и деловые поездки. Можно заниматься планированием, проектированием и научными исследованиями.

Стрелец

Стрельцы известны своей смелостью и авантюристическим подходом к делам. Однако в начале и в середине октября этот стиль поведения может привести вас к убыткам. В данный период вам могут предложить инвестировать деньги в рискованный проект, обещая баснословные прибыли за короткий срок. Звезды советуют подходить крайне осмотрительно к такого рода предложениям. Потому что сейчас крайне велика вероятность финансовых потерь для вас. И, один раз вложив деньги в такой проект, вы рискуете потерять эти деньги безвозвратно. Задачей этого периода для вас должно стать не столько преумножение финансовых ресурсов, сколько их сохранение, сбережение от растраты. В зону риска в первую очередь попадают игроки на фондовой и валютной бирже. Также могут понести убытки те, кто специализируется на оптовой торговле. Вы рискуете купить с целью перепродажи крупную оптовую партию товара, которая, как выяснится, не будет пользоваться спросом. Наиболее успешный период для деловой активности приходится на 20-е числа октября. В этот период намечается тренд карьерного и финансового роста. Особенно успешно поработают те, кто занимает руководящие должности. Ваши управленческие решения неизменно будут приводить к росту финансовых поступлений и укреплению материального положения бизнеса.

Козерог

Козероги в начале и в середине октября могут столкнуться с противодействием своим инициативам со стороны близких родственников и членов семьи. Возможно, у вас есть свое видение того, что и как требуется сделать в бизнесе и карьере, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым. Однако у членов семьи на этот счет может сложиться совсем другое мнение, которое может войти в противоречие с вашим мнением. Кроме этого могут возникать и другие проблемные моменты. Например, у вас могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Если вы работаете в офисе, то вас могут перевести в другой кабинет, в котором вам будет не так комфортно работать. Могут возникать осложнения при выполнении ремонтно-строительных работ. Не забывайте о соблюдении техники безопасности – возможны травмы. Наиболее успешный период для деловой активности выпадает на 20-е числа октября. Используйте этот период для личностного развития и расширения кругозора. Старайтесь больше внимания уделять обмену опытом с целью повышения квалификации. Прекрасное время для служебных командировок и работы на вахте. Ваша деловая репутация может существенно укрепиться.

Водолей

Достаточно проблематичное время может сложиться у Водолеев в начале и в середине октября. Главная тема, на которую звезды советуют обратить особое внимание – деловые контакты и информационный обмен. Ваши деловые связи могут переживать проверку на прочность. Дело в том, что те люди, с которыми вы раньше сотрудничали, могут начать вести себя безответственно. Данные вам обещания и договоренности могут оказаться нарушены. В результате на повестке дня могут стоять вопросы поиска новых людей, которых можно было бы привлечь к сотрудничеству. Но и здесь не все складывается благополучно, поскольку попытки установить новые деловые контакты могут столкнуться с неудачами. Также вам могут поступать недостоверные сведения, руководствуясь которыми вы рискуете допустить ошибки. Наиболее сложные виды деятельности в этот период связаны с торговлей, транспортными и социальными услугами. В 20-е числа октября может улучшиться ваше финансовое положение. Вам могут предложить дополнительную подработку. Складываются благоприятные обстоятельства для урегулирования вопросов с долгами.

Рыбы ‌‌

У Рыб в начале и в середине октября может сложиться непростая ситуация с финансами. Несмотря на огромные усилия, которые вы будете готовы прилагать к тому, чтобы получить большие доходы, денег может катастрофически не хватать. В ходе работы вам, возможно, придется многое пересматривать и переделывать. Тот уровень профессионального мастерства, который вы имели, может перестать удовлетворять требованиям времени. Также вам необходимо переосмыслить способ расходования денег. Вы можете осознать, что бесконтрольные расходы ведут к хронической нехватке денег и необходимо более строго контролировать состояние своего бюджета. Бизнесменам не рекомендуется инвестировать средства в рискованные коллективные проекты. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем и сберечь свои деньги от растраты. В 20-х числах октября ситуация в делах улучшается. Активизируются ваши деловые контакты. Успешно идут переговоры с деловыми партнерами, в том числе на многосторонней основе. Прекрасное время для работы в сфере услуг. Ваша работа будет пользоваться популярностью у заказчиков и у вас может значительно расшириться клиентская база.