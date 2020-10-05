Крест судьбы знака зодиака Скорпион

Скорпион – самый загадочный и мистичный знак зодиака.

Управляет Скорпионом грозный Плутон, он дает своим представителям много энергии и власти – но то, как распорядиться ими, каждый решает сам. О том, какая судьба уготована представителям знака Скорпион, читайте в этой статье.

Обычно Скорпиона легко узнать по пронзительному взгляду: кажется, он может прожечь им дыру в спине. А все потому, что в любое свое действие Скорпион вкладывает море энергии, и зачастую это бушующее море. Особое место в жизни Скорпиона занимают его чувства и эмоции, и на самом деле, это самая важная часть судьбы Скорпиона. Если Скорпион следует за своим сердцем, он счастлив, какие бы трудности ему не приходилось преодолевать. Кстати, жизнь Скорпиона часто изобилует внезапными переменами и трагическими стечениями событий, а все потому, что представители этого знака обожают переживать трансформации. Они могут даже картинно страдать, но внутри себя радуются каждому новому вызову, каждой сложности, которая только закаляет их и делает сильнее.

Карьера Скорпионов складывается удачно, если есть простор для развития и возможность проявления инициативы: Скорпион не из тех, кто может вечно плясать под чужую дудку, ему важно делать только то, что он сам считает нужным. Конечно, Скорпион может и подчиниться, но это должен быть авторитет, которого он сам признает. Внутреннее свободолюбие и независимость не позволяют Скорпиону примыкать к чужой воле – он всегда старается максимально четко и яростно продемонстрировать свою.

Самое важное, что влияет на судьбу Скорпиона – это то, насколько он сумеет принять свою силу. Дело в том, что не все Скорпионы имеют высокую самооценку, которая соответствовала бы их реальным способностям. Многие представители этого водного знака бессознательно или сознательно зажимают себя, не давая выход тому огню, который горит в душе. Поэтому самой важной работой для Скорпиона является работа по самопроявлению, по использованию себя до конца, без остатка. Скорпион, живущий на полную, – это воплощение яркости и всепоглощающей любви к жизни.

Дарья Лопушкова