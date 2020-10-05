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Пророк рассказал, что скоро случится с Россией

Рамблер13 часов назад

Ролик рассказывает о предсказании американца Дэнниона Бринкли, который недавно предсказал, что в будущем случится с нашей страной. К прогнозам Дэнниона специалисты прислушиваются, ведь из 117 его предсказаний сбылись 95, что даже больше, чем у легендарной Ванги. К тому же Бринкли, в отличие от многих коллег, выдаёт вполне понятные и чёткие прогнозы, а не расплывчатые пророчества. Что же, по мнению Дэнниона, произойдёт уже совсем скоро?

Ранее «Рамблер» рассказывал про денежные аспекты 2021 года Белого Быка.

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