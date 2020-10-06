Как на нас влияет детство согласно знаку зодиака

Психологический фон и круг общения, причем не только наши собственные, но и наших родителей, полученные впечатления и первое образование, даже наши игрушки — все это основа нашей личности.

Однако кто-то из нас, встав на самостоятельный путь, дополняет, корректирует или и вовсе радикально меняет заложенную в раннем возрасте базу, а кто-то так и застревает в ней, отказываясь открываться для чего-то неизвестного, не желая нового опыта, отличного от привычного. Итак, сегодня расскажем, как на тебя, согласно твоему знаку Зодиака, влияет твое детство.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если твое детство, по твоему мнению, было удачным, то ты сохраняешь в себе его лучшие приобретения, постепенно, но постоянно дополняя их своими собственными, уже взрослыми открытиями. А вот если твои ранние годы оказались несчастными, ты мысленно зачеркиваешь их, вытесняешь, переписываешь свою историю, сочиняя себе что-то совершенно иное, праздничное и обязательно вдохновляющее, и уже на этой придуманной основе строишь свою жизнь; как правило, весьма успешную.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Для тебя важно не столько само детство, сколько те уроки, которые ты получила от родителей, их опыт, которым они с тобой поделились, их высказывания, которые крепко засели у тебя в голове и стали основой твоего собственного мировоззрения. Ты строишь свою личность на индивидуальности мамы и папы, вплетая в свой характер какие-то их выдающиеся черты и качества, принципы и привычки, отношение к определенным предметам и явлениям. А вот происходившие с тобой в детстве события не имеют над тобой такой власти.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Для тебя чаще всего детство не имеет почти никакого значения, оно просто период времени, когда у тебя не было полной свободы, когда тебе указывали, как поступать, и не пускали туда, куда очень хотелось попасть. Ты, кроме детской непосредственности, мало что берешь из своих ранних лет, ведь как полноценная и самодостаточная личность ты начинаешь формироваться позже — тогда, когда у тебя появляется возможность самостоятельно исследовать мир и вырабатывать свое мнение, на которое никто не давит авторитетом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ты по-настоящему родом из детства. Все твои привычки, пристрастия, привязанности и принципы оттуда: что-то от родителей и того круга общения, который был ими создан вокруг вашей семьи, что-то из школы и других образовательных учреждений, что-то из прочитанных тобой в раннем возрасте книг. Ты с трудом впускаешь в свою жизнь что-то такое, чего не было в твоем детстве, и людей оцениваешь по той шкале ощущений, которая сформировалась у тебя до пубертата.

Лев (23 июля — 22 августа)

На тебя детство влияет весьма неоднозначно. С одной стороны, многие твои привязанности, пристрастия и суждения — плоды общения с родителями, с иными уважаемыми тобой взрослыми и с друзьями-ровесниками, но с другой — ты во многом строишь свою жизнь таким образом, чтобы она как можно меньше была похожа на твое существование в ранние годы и на судьбу твоих мамы и папы. Ты из детства что-то принимаешь, что-то отторгаешь, причем порой в первом случае что-то негативное, а во втором — позитивное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ты, строя свою взрослую жизнь, во многом опираешься на то, что ты получила в детстве. В первую очередь — из книг и от учителей, во вторую — от друзей, и лишь в третью — от родителей и других родственников. Зрелая родня для тебя — существа непонятные, и, только если взаимоотношения в семье были безоблачными, ты делаешь их пример основой своего существования, равняешься на них, подбирая себе амурного партнера. Ты, во многом стремящаяся к идеалу, не склонна идеализировать свое детство.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ты из детства запоминаешь только хорошее, неосознанно подавляя плохие воспоминания, загоняя их глубоко в подкорку, но при этом рефлекторно стараешься избегать повторения тех ситуаций, которые когда-то тебя очень ранили, расстроили, заставили страдать. Многие твои психологические травмы и комплексы именно из ранних лет, и чем сложнее был у тебя этот период, тем тяжелее тебе строить взрослую жизнь, даже если воображение под грифом «детство» рисует тебе радужную, почти идеалистическую картинку благости и общесемейной любви.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Взрослая ты от детства намеренно дистанцируешься, причем неважно, было ли оно прекрасным и благополучным или ужасным и тяжелым. Для тебя имеет ценность и значение исключительно тот опыт, который ты получила по своему собственному желанию, благодаря своим устремлениям, без понуканий со стороны кого бы то ни было. Тебе несвойственно впадать в сентиментальность, вспоминая свои ранние годы, а чаще всего ты о них вообще не задумываешься, если только не начинаешь с присущим тебе психологизмом заниматься глубоким самокопанием, полным анализом своей личности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ты хранишь воспоминания из детства и используешь приобретенный тогда же опыт только в том случае, если происходившее помогло твоему взрослому становлению, стало первой ступенькой к профессии, которую ты считаешь делом всей своей жизни. Вот тогда и беседы с родителями, подтолкнувшие тебя к выбору твоей стези, и события ранних лет, благодаря которым ты стала тем, кем стала, и влияют, и имеют значение. Если же все не так, то и детство остается в детстве, ты считаешь — закончилось и слава богу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для тебя детство крайне важный этап твоего становления. Именно тогда, причем чаще всего именно тобой, осознанно и целенаправленно начинает формироваться твоя взрослая личность, приобретаются навыки и жизненные принципы, ставятся глобальные задачи, решать которые ты будешь многие десятилетия. При этом родители и другие взрослые влияют и на твои ранние годы, и на последующую жизнь исключительно в том случае, если могут дать тебе образовательный и/или материальный старт или в чем-то являются серьезным авторитетом, служат примером для подражания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ты в детстве чаще всего обзаводишься какими-то фундаментальными принципами, почерпнутыми из художественной литературы и/или от людей, которые не очень дружат с реальностью, идеализируют этот мир и пропагандируют какие-то слишком уж возвышенные ценности. Влияют на тебя и те впечатления, которые оказались чрезмерно яркими и плохо перевариваемыми для маленького человечка и которые тебя потрясли. Да и многие дружеские отношения появляются у тебя именно в ранние годы; впрочем, вот их ты как раз с удовольствием и регулярно дополняешь кем-то новым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ты выносишь из детства слишком многое: обиды и заблуждения, привычки и комплексы, незрелые суждения, наполовину сгенерированные лично тобой, наполовину почерпнутые из не очень понятных тебе тогда разговоров и высказываний взрослых. Ты на протяжении всей жизни не можешь избавиться от неуверенности в себе, если в ранние годы родители внушали тебе мысль о твоей никчемности, боишься того, чего пугалась в детстве, отказываешься заниматься тем, что когда-то не одобряла твоя родня. И питаешь пристрастие к еде, которая именно тогда казалась тебе самой вкусной.