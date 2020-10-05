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Под какими знаками зодиака рождаются идеальные женщины

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

При выборе спутницы жизни мужчины обращают внимание не только на внешность и поведение избранницы.

Им также важен ее знак зодиака. Специалисты назвали представительниц знак зодиака с идеальным характером.

Эксперты отметили, что рожденные под знаком Овна уверены в себе и бесстрашны. Мужчины восхищаются такими женщинами и пытаются их завоевать.

Также женщина-Телец будет терпеливой женой, с ней мужчине не грозит громких конфликтов и битья посуды. Представительницы данного знака ценят спокойствие и доверие избранников друг к другу.

Скорпион является таинственным и многогранным знаком. Мужчине хочется узнать представительниц этого знака получше, по достоинству оценить ее внутренний мир.

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