Какими обрядами наши предки защищались от зла

Наши предки представляли мир совершенно иначе и упорно верили в существование сверхъестественных сил.

Поэтому частью их повседневной жизни были обряды и ритуалы, связанные с покровительством, преклонением перед высшими силами, а свадьбы, рождения и смерти, по сути, являлись переходом в новые миры. Рассказываем о необычных ритуалах и обрядах, которые совершали на Руси и в средневековой Европе.

Перепекание

Этот славянский обряд совершали в случае рождения недоношенного, слабого или больного ребенка. Его заворачивали в ржаное тесто и буквально отправляли на несколько секунд в слегка теплую печь, приговаривая при этом специальные слова. После этой процедуры ребенок якобы должен был окрепнуть и излечиться.

Солонование

Еще один способ «оздоровить» детей. Его использовали не только на Руси, но и во Франции. Ребенка обмазывали солью, в том числе глаза и уши, затем заворачивали в полотенце и оставляли в таком состоянии на некоторое время. На самом деле, это была дорогостоящая процедура, так как ранее соль считалась «белым золотом».

Обряд мертвеца

Сегодня этот обряд называется свадьбой. Наряд невесты считался погребальным: она переходила из одной жизни в другую, это было смертью и в то же время новым рождением девушки. А до свадьбы были проводы — сегодня это называется девичником. Дочь уходила из дома и условно «умирала». Обряд выкупа невесты также имеет свое особое значение: жених пытается вывести невесту из прежнего мира и перенести в свой, а семья будто препятствовала ему, поэтому ее нужно было обхитрить и задобрить.

Подготовка к смерти

В Вологодской области была традиция — готовиться к смерти. Старики заранее готовили смертную одежду, высказывали пожелания, где и как хоронить и поминать. Под кровать умершего ставили таз с водой и марганцовкой. Рядом с ушами покойного клали сырые яйца, а затем бросали их в могильную яму. Мыло, которым обмывали покойного, имело магические свойства. Его хранили и использовали для лечения болезней у людей и животных и приговаривали: «Человек ушел, у него ничего не болит, и у меня ничего не заболит».

Флагеллантство

Первым флагеллантом стал святой Парадульф, который жил в королевстве франков в VIII веке. Флагеллантство заключалось в служении Богу посредством самобичевания. Чаще всего они использовали бич — как подражание Христу, этим же оружием наказывали собственную плоть, стараясь искупить грехи. Флагелланты шествовали обнаженными до пояса и хлестали себя до крови. Все они стремились наказать себя за в том числе несовершенные грехи.

Столпничество

Святые давали клятву на всю оставшуюся жизнь молиться на возвышенности — так называемом столпе (например, башне, камне, холме и так далее). Они стремились подчинить плоть, взять на себя обет и заслужить лучшую жизнь после смерти. Первый случай столпничества описан Ефремом Сирином в IV веке. А самым известным столпником стал Симеон Столпник, который провел на столпе более 30 лет. К нему ходили толпы верующих за советом, благословением, писали ему письма и просили о помощи. Еще одним известным столпником стал Алипий — он был на столпе 53 года, а когда его ноги отказали, он лежал на нем 14 лет.

Праздник дураков

В Средневековье в этот день все менялись ролями — охрана со служанками, шуты с чиновниками, простолюдинов короновали. Устраивали шествие и ставили пьесы, пели и играли. Впервые праздник был упомянут в трактате «Summa de ecclesiasticis officiis» французского богослова Иоанна Белета. Это событие было вдохновлено языческим фестивалем Сатурналии (декабрьский праздник древних римлян в честь Сатурна), это своеобразный языческий маскарад. Специально к Празднику дураков писали особые стихи и музыку, не связанную с традиционным григорианским репертуаром.

Поклонение существам

Эта традиция связана с скандинавскими странами. Считалось, что в каждом месте есть свои невидимые защитники и для того, чтобы зайти на новую территорию, необходимо было задобрить этих существ.Исландский скальд Эгиль Скаллагримссон во время своей ссылки в Исландии соорудил нитсшест (шест для проклятия), чтобы испугать существ, живущих в Норвегии и таким образом навлечь на Норвегию неудачи. Согласно саге, на самом верху нитсшеста находилась голова лошади.В свою очередь женщины-викинги, как хранительницы очага, поклонялись этим существам. Они подносили им еду, напитки в соответствующие места — рядом с фермой, водопадом, рощами.