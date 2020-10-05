Знаки зодиака, для которых не существует старости

Каждый человек хочет выглядеть и чувствовать себя молодым до глубокой старости, но удается это далеко не всем.

Астрологи считают, что тут сильно влияние звезд и выделяют 3 знака зодиака, над которыми время не властно.

Козерог возглавляет этот список, благодаря своему покровителю Сатурну, управляющему ходом времени. Представители этого знака отличаются целеустремленностью, уравновешенностью и любовью к планированию. Большинство Козерогов трудоголики, но это не сказывается на их здоровье долгие годы, потому что по природе этот знак очень вынослив и обладает крепким иммунитетом. Козерог способен выдерживать длительные физические и эмоциональные нагрузки потому, что спокойно воспринимает любые сложности и не впадает в истерику из-за ерунды. Иногда кажется, что, достигнув зрелости, Козерог «застывает» в этом виде практически до пенсии. Поддерживать молодыми душу и тело ему помогает мудрое отношение к происходящему в жизни и рациональный подход к питанию и физической активности.

Водолею покровительствует Уран, который «дает» своим подопечным решительность и отсутствие страха перед будущим. Водолеи – представители воздушной стихии, а значит, достаточно легко воспринимают жизнь и не склонны углубляться в негативные переживания, а позитивный настрой способствует замедлению старения. Чем старше становится представитель знака, тем меньше он обращает внимание на мнение окружающих и беспокоится о необходимости соответствовать чужим ожиданиям. Водолей с детства любит мечтать – это помогает ему оставаться в гармонии с самим собой и поддерживать эмоциональную стабильность. А еще он ценит свободу и легок на подъем, поэтому, внешне часто невозможно определить истинный возраст Водолея. Душой он молод в любом возрасте.

Близнецы находятся под покровительством Меркурия, дающего им возможность быть гибкими и легко приспосабливаться к любой ситуации. Представители этого знака оптимистичны, не склонны копить обиды и переживать по пустякам – это позволяет им избегать стресса и не стареть душой. Близнецы в любом возрасте ищут новых впечатлений и, несмотря на избыточную эмоциональность, умеют находить внутреннюю гармонию. Они сохраняют активность в любом возрасте, и их природная моложавость не требует вмешательства со стороны косметической медицины даже в поздние годы.

Позитивный настрой, независимо от знака, позволит каждому продлить молодость и радость жизни.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог