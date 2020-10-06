Какие имена защищают от невзгод всю жизнь

Как известно, на судьбу человека оказывают влияние не только знак зодиака, но и данное с рождения имя.

Эксперты назвали 6 самых счастливых имен для девочек, которые станут оберегами для них на всю жизнь.

Александра. Внутренний мир этой девушки скрыт от окружающих. Александра замкнута и противоречива, но при этом активна и амбициозна. Она всегда боится за свою безопасность. И зря. Ведь высшие силы ее незримо охраняют с самого рождения.

Дарья. Девушка с этим именем настоящий баловень судьбы. Удача, которая ей сопутствует на протяжении все жизни, позволяет выпутываться Дарье из любой ситуации. Это харизматичный и общительный человек. Она ответственно относится к работе, но если задание дается ей с трудом, Дарья всегда найдет помощника. С ее везением и удачливостью, карьерный рост и успех на трудовом поприще будут обеспечены.

Елизавета. Веселая, мечтательная. Все в жизни происходит у нее легко. Елизавета позитивный и оптимистичный человек. Она не обращает внимание на проблемы и быстро разрешает трудные вопросы.

Евгения. Уверенная в себе девушка, которая способна достойно перенести любые трудности. Евгении — чувствительные натуры. Их часто обсуждают и осуждают. Но на чужое мнение Жени не обращают внимание. Наоборот еще увереннее двигаются к цели, которую легко достигают.

Ирина. Их жизнь переменчива. Но любые трудности им в итоге все равно удается преодолеть. Все дело в высших силах, которые помогают Ирине с самого детства. Это сильные девушки, которым предначертано быть счастливыми.

Мирослава. Это редкое когда-то имя, теперь стало вполне обыденным. Мирославы жизнерадостные и дружелюбные. Они не унывают и почти ни с кем никогда не ссорятся.