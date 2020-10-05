Как правильно выбрать карты для гаданий

Даже самые простые игральные карты могут стать мощным инструментом для составления прогноза на будущее в руках тех, кто разбирается в этом и владеет богатым пластом информации.

Наверняка вы хотя бы раз выполняли расклад или же гадали на пиковую даму в детстве ради веселья. Однако даже самые простые игральные карты могут стать мощным инструментом для составления прогноза на будущее в руках тех, кто разбирается в этом и владеет богатым пластом информации.

Конечно, карточные колоды не были первым способом прогнозирования грядущих событий. Нашим предкам приходилось начинать с примитивных инструментов. Изначально это были изменения в природе, где сильный ветер, опавшие листья или мутная вода могли давать подсказку к трактовке.

Затем перешли в кости животных, которые позже переросли в руны и домино с таинственными символами. Их носили в мешке, доставали не глядя и могли ответить на конкретные вопросы (Да или Нет) или же описать то, что может произойти в недалеком будущем. Сейчас все эти методы использует гадание-онлайн.

Более продвинутые гадалки применяли кофейную гущу, свечу и зеркала. Это не только расширило спектр онлайн гадания, но также создавало еще больше таинственности и мистичности, что притягивало к себе окружающих. Но ярчайший расцвет искусства составлять прогнозы на будущее возник, когда стали широко использовать карты.

Важно понимать, что гадание-онлайн бесплатно включает в себя разнообразнейший диапазон методов предсказания будущего, но именно карты занимают видное место. Почему? Прежде всего, это самый удобный метод. Колода считалась максимально компактной, что особенно удобно, если за прогнозы наказывают и нужно быстро «свернуть лавочку».

С картами было просто путешествовать, потому что носить повсюду хрустальный шар или гигантское зеркало гораздо накладнее. И еще один важный момент – однозначность трактовки. К примеру, на дне чашки с кофейной гущей или воском на воде каждый человек способен увидеть разные символы, которые очень сложно трактовать.

А вот при гадании-онлайн на любом виде карт составлена четкая структура. Это стандартная колода с классическими символами, каждый из которых располагает полноценной собственной трактовкой. Существуют свои правила, схемы и долгая история проработки системы. Поэтому именно карты могут точно ответить на ваши вопросы. Да и обучиться их использовать гораздо проще, чем зеркало, свечу или хрустальный шар.

Теперь остается лишь последний момент – какие карты выбрать? Если это онлайн-гадание, то встречается широкий выбор самих колод, каждая из которых отличается по изображениям, списку вопросов, сложности самого процесса составления прогнозов и сферой влияния. Например, если вы ориентированы на простые бытовые запросы, то подойдут игральные и цыганские карты.

Если вам нужен максимально точный ответ на какой-то бытовой вопрос, то идеально подойдут карты Симболон. Здесь четко прорисованы изображения, а с трактовкой сможет разобраться даже новичок. Идеальными выглядят и карты Ленорман, зарекомендовавшие себя в последние пару веков в качестве надежного метода прогнозирования ближайшего и далекого будущего.

И не стоит забывать о силе предсказаний в картах Таро. Эта колода пользуется наибольшей славой и популярностью за счет многофункциональности. Дело в том, что здесь присутствует большое количество раскладов, отвечающих на разнообразные запросы. Например, расклад на три карты позволяет описать прошлое, настоящее и будущее. За счет этого удается охватить жизнь целиком и проследить, как ситуация (событие или проблема) из прошлого отразилась на реальности и во что перерастет в будущем.

Карты Таро дают подсказки к решению классических проблем, вроде ссор с любимым человеком, расставанием, изменой или потерей работы. С их помощью удается заглянуть в завтрашний день и подготовиться к сложным событиям или же воспользоваться ценным шансом. Ну и выполнить расклады на сегодня, завтра или через неделю.

Разумеется, многие боятся использовать гадание-онлайн даже бесплатно, потому что не способны потратить драгоценное время на полноценное освоение знаний. Не будем забывать, что нужно разобраться в каждом символе, их расстановке и трактовке в определенной комбинации. Но вам не потребуется это делать, ведь система на сайте выполнить все за вас самостоятельно. Остается лишь задать вопрос и получить четкий ответ.