Что говорит о женщине ее нежелание краситься

Использование декоративной косметики, является, наверное, одной из самых популярных тем среди блогеров, а количество средств, которые тратятся на нее, исчисляется немыслимыми суммами.

Есть женщины, которые не выносят даже мусор, не накрасив губы и не подведя глаза. А бывает и прямо противоположная картина – женщина отказывается использовать косметику или использует ее минимально. Почему так происходит?

Для начала давайте признаем – любая «декоративка» (не случайно здесь общий корень со словом декорация) – это некоторое украшение т.е. улучшение, изменение того, что есть на самом деле.

Поэтому одна из причин, по которым она не используется – женщина хочет продемонстрировать миру себя такой, какая она есть. Даже если в ответ будет осуждение и отвержение, она готова предстать со своим настоящим лицом и это говорит, как минимум, о достаточной уверенности в себе, и, что немаловажно – о принятии себя.

Еще одна довольно интересная идея заключается в том, что женщина хочет, чтобы, общаясь с ней, обращали внимание не на красоту, особенно ненатуральную, а на некоторые душевные качества. Хочется отвлечь внимание от внешнего и перенести на внутреннее. То есть, можно предположить, что такого человека интересует глубина отношений, а поверхностное, пусть даже приятное взаимодействие – нет. И, возможно, интересуют люди, которые «встречают по уму, а не одежке» (а такие тоже бывают).

Кроме того, предъявление себя такой, какая есть, как будто бы сразу намекает на честность. И, скорее всего, этого же она будет ждать или даже требовать от партнеров по взаимодействии, ведь она тоже не прячется за нарисованным лицом.

Однако, оговоримся сразу – отсутствие косметики и неухоженность – это разные вещи. И если женщина не только не красится, но и, в принципе, пренебрегает уходом за собой, не причесывается, ходит в грязной и старой одежде – это может свидетельствовать о сложных переживаниях и процессах, которые происходят сейчас в ее душе и, конечно же, тут не остается сил на то, чтобы создавать какое-то искусственное лицо и показывать его миру.

Диана Сабитова