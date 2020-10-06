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В какой цвет перекрасить волосы, чтобы стать счастливой

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Наверняка каждая женщина хоть раз в жизни перекрашивала волосы.

Психологи считают, что это не просто тяга к внешним переменам, но и индикатор внутреннего состояния. Итак, в какой же цвет перекраситься, чтобы обрести счастье и любовь.

Рыжий. Символ безудержности и жажды приключений. Если женщина решилась на подобные изменения, значит, она хочет добавить динамике своей жизни и готова на самые смелые поступки.

Черный. Цвет независимости. Брюнеткой стать стремится та, кто хочет быть лидером. Иметь возможность контролировать ситуацию и принимать важные решения. Непосредственные по характеру брюнетки часто не умеют договариваться с окружающими.

Каштановый. Цвет гармонии и спокойствия. Шатенки тяготеют к семейному комфорту, гармонии с самими собой и близкими людьми. Правда, бесконечный покой может стать рутиной. Не отказывайте себе в веселье хоть иногда.

Блонд. Переход с темных волос на белые олицетворяет стремление быть слабой и нежной. Считается также, что у светловолосых дам обострено чувство интуиции, которая помогает не только в делах, но и в выборе идеального партнера.

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