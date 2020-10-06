Хватит обманывать себя — гороскоп на 7 октября

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах советует избегать угнетающего однообразия, жесткого контроля и скучной рутины.

В случае мечтательности, лучше не разбивать грубо иллюзии, а направить их в подходящую сферу действий - например, в область чистого творчества, научного поиска или интеллектуальных игр. Легкая интрига или заманчивая фантазия дадут вдохновение, которое невозможно почерпнуть из других источников или сгенерировать искусственно. Велика вероятность обмана или самообмана в любви, путаницы в финансовых вопросах. Лучше отложить важные решения. В текущих делах нужны ловкость, гибкость и хитрость.

Овен

Сегодня атмосфера вокруг Овнов имеет легкий привкус романтики, загадки или интриги. У большинства Овнов будет не только простор для воображения, но и поле для действий. Неплохой день для физической и ментальной разминки, поездок на короткие расстояния. Обстановка не располагает к одиночеству и склоняет к сотрудничеству, однако у ваших партнеров или помощников от вас могут быть небольшие секреты.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам готовиться к маневру, а какому именно, подскажет ситуация. Не стоит заниматься стратегическими вопросами, лучше решать тактические задачи. Успех в этот день невозможен без гибкости, ловкости, проницательности, умения адаптироваться и перестраиваться. В любом деле вам пригодится доля хитрости - в противном случае, вас легко обойдут более изобретательные конкуренты.

Близнецы

Сегодня звезды дарят Близнецам базовую душевную гармонию и неплохой старт, что уже немало. Возможна поддержка от друзей. Заминки в делах вероятны из-за неверной цели и не изжитых до конца иллюзий. Также, ослабить ваши шансы может проснувшееся старое недомогание. При сомнениях и путанице лучше придерживаться лозунга «дорогу осилит идущий». Не время ставить личные рекорды, но и сдаваться не стоит.

Рак ‌

Сегодня Раки не в самой выигрышной позиции. Многих Раков простимулирует на активность внешняя интрига или собственное тайное любопытство, но подведет чутье или здоровье. Звезды советуют не ломать голову над загадкой, вскоре она разрешится сама. В текущих делах вам сегодня пригодится умение держаться в тени. Лучше не идти напролом, а использовать обходные пути, запасные или отложенные возможности.

Лев ‌‌

Львов этот день может превратить в искателей легких приключений, романтиков и мечтателей. Многие Львы захотят развеять туман, собравшийся на горизонте, и заглянуть в будущее. Звезды советуют не ограничиваться фантазиями и сделать попытку: есть шанс приподнять завесу тайны. Лучше действовать с компаньоном (партнером, единомышленником). Не помешает внимательность, иначе можно не увидеть ловушку.

Дева ‌‌

Девам сегодня не стоит забывать о риске ошибки. Цель, которую вы преследуете, вплоть до глубокой ночи будет оставаться туманной и заманчивой, а критическое мышление может отсутствовать. Вас могут подвести давние мечты и заблуждения, связанные с карьерой, деньгами или человеческими отношениями. Звезды советуют не ограничивать себя в фантазиях, но не опираться на них при выводах и принятии решений.

Весы ‌‌

Весов этот день склоняет к идеализму, но без критичных последствий. Большинство Весов на верном для себя пути и может позволить себе некоторые фантазии, не в ущерб реальности. Иллюзии и ложные надежды могут касаться нюансов чужой культуры и веры. Возможны старые заблуждения по поводу здоровья, финансов или сферы услуг. Причиной заминки в пути может стать опоздание, рассеянность, ошибка навигации.

Скорпион

Скорпионам не стоит зацикливаться на загадках этого дня, в том числе, любовных. Скорее всего, они не стоят внимания. Тайна может оказаться плодом воображения или искусной интриги. Не всегда стоит верить чужим и собственным ощущениям. Также, безопаснее проигнорировать финансовые предложения. При взаимодействии с другими людьми предпочтительнее прямой обмен услугами, без подключения других «валют».

Стрелец

Стрельцам придется смириться с тем, что их отношения с другими людьми сегодня недостаточно прозрачны. Во многих случаях, корень недопонимания или лжи будет крыться в прошлом (совместном или вашем личном). Звезды намекают, что вскоре у вас появится более надежная схема создания гармоничного союза - и советуют, по возможности, не воспроизводить отжившие сценарии, основанные на обмане или иллюзиях.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше заниматься лишь рядовыми мелкими делами, при этом не ждать в них стопроцентной отдачи. Везение будет во многом зависеть от обстановки, настроения, инструментов, от помощника (партнера) и от общей предыстории вопроса. Случайным или непрочным может стать эффект от применения выбранных лекарств, жидкостей, химпрепаратов. Приветствуется разнообразие, использование альтернатив.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть ориентиры для правильного выбора партнера - но есть и помехи на этом пути. В делах сердечных легко впасть в иллюзии и начать питать надежды. Звезды советуют исходить из базовой гармонии темпераментов или убеждений, не строить воздушных замков, избегать ложных «подтекстов» при выборе подарка в знак любви или симпатии. Избыток фантазии лучше направить в сферу творчества.

Рыбы ‌‌

В этот день звезды не советуют Рыбам полагаться на свои ощущения. Вплоть до ночи сохраняется вероятность путаницы. Вы можете погрузиться в знакомые иллюзии и не увидеть истину, лежащую прямо перед вами. Возможно, вас не будет понимать близкое окружение. Не стоит заниматься в эти сутки рутиной и бытом. Богатство эмоциональных оттенков, которое вы сегодня переживаете, уместнее в области творчества.