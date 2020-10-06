Интуиция дает подсказки — любовный гороскоп на 7 октября

Сегодня внутренний голос подскажет, в каком направлении двигаться в отношения.

Овен ‌‌

В этот день для некоторых Овнов отношения с любимым человеком могут серьезно измениться. При этом перемены будут, скорее всего, весьма спонтанными и неуправляемыми. Одинокие Овны могут ощутить большую потребность в сильных, страстных чувствах.

Телец

Период непониманий и обид остался позади. Сейчас вам уже ничего не мешает наслаждаться взаимопониманием. Одиноким Тельцам представится возможность окунуться с головой в романтические приключения и слегка развлечься, завязав легкие, ни к чему не обязывающие отношения.

Близнецы

Не исключено, что интуиция Близнецов будет сегодня максимально обострена. Постарайтесь не удивляться, если ваши предположения относительно событий в личной жизни станут сбываться с высокой точностью. Этот день для одиноких Близнецов будет связан с возвращением в прошлое.

Рак ‌‌

Для многих Раков в этот день многое будет зависеть от собственных поступков и желаний. Постарайтесь обойтись без рискованных действий и авантюр, Некоторые новые поклонники противоположного пола могут разочаровать или подвести одиноких Раков своей необязательностью.

Лев ‌‌

Для Львов сейчас самое благоприятное время для того, чтобы освежить чувства и вернуть былую яркость восприятия с любимым человеком. Одинокие Львы, возможно, ваша интуиция вам дает важную подсказку. В любом случае желательно прислушаться к внутреннему голосу.

Дева ‌‌

Девы, сомнения и слишком длительный анализ своих чувств приведут к тому, что окажется упущенной часть возможностей укрепить отношения со второй половинкой. Одиноким Девам сегодня может выпасть удачный шанс завязать новое романтическое знакомство.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают, что чрезмерная осторожность и подозрительность Весов могут держать вас в постоянном напряжении, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком. Если одинокие Весы перестанут бояться перемен в своей жизни, то смогут реализовать свои самые смелые мечты.

Скорпион

Сегодня некоторые Скорпионы почувствуют застой в отношениях со второй половинкой. Но если вы сейчас попытаетесь внести в свою жизнь какие-либо перемены, их последствия вряд ли будут позитивными. Если одинокие Скорпионы почувствовали интерес к одному человеку, не стоит торопиться с действиями.

Стрелец

Сердечная близость с объектом вашей симпатии будет напрямую зависеть от того как глубоко вы чувствуете настроение любимого человека. Одиноким Стрельцам не стоит торопиться с новым знакомством, так как не исключена вероятность неприязни по отношению к потенциальному партнеру.

Козерог

В этот день для многих Козерогов наиболее важными окажутся потребности любимого человека. Постарайтесь не скупиться в выполнении своих обязательств, иначе можно внести в ваши отношения серьезные осложнения. Общению с поклонниками одинокие Козероги в этот день предпочтут уединение.

Водолей

В этот день Водолеи получат какое-то долгожданное известие относительно объекта своей симпатии. Для вас в этой ситуации крайне важно суметь увидеть открывающиеся возможности и перспективы. У одиноких Водолеев сегодня благоприятный день для установления долгосрочных отношений.

Рыбы ‌‌

Рыбам предстоит понять насколько крепка ваша связь с любимым человеком, и как успешно вы вдвоем можете сопротивляться разного рода испытаниям и ограничениям. Одинокие Рыбы могут встретить долгожданную любовь, не прилагая к этому усилий, в результате случайности.