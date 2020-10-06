Карьера идет в гору — финансовый гороскоп на 7 октября

Удачный день, чтобы работать и получать повышение.

Овен ‌‌

У Овнов этот день четко разделяется по степени благоприятствования в зависимости от времени дня. В утренние часы вы попадаете в благоприятный временной отрезок времени, когда большинство дел идут легко и свободно. Это прекрасное время для работы с техникой и механизмами. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для карьеры.

Телец

У Тельцов первая половина дня складывает благоприятно для установления личных контактов, выполнения индивидуальных услуг, работы с документами и информацией. Вы преуспеете в деле установления связей с нужными людьми и сможете решить вопросы, обратившись за помощью к друзьям и знакомым. Вместе с тем, вторая половина дня неблагоприятна для деловой переписки и командировок.

Близнецы

Близнецам в утра и до полудня удастся справиться с любой самой сложной и трудоемкой работой. Особенно преуспеют те, кто не занимает высоких должностей, и чей круг ответственности ограничен только личной ответственностью. А после полудня начинают нарастать негативные тенденции, и вам все труднее и труднее будет решать вопросы. Воздержитесь от финансовых инвестиций.

Рак ‌‌

С утра и до полудня звезды советуют Ракам активнее работать с поступающей информацией и стараться быть максимально информированными по текущим вопросам. Это хорошее время для установления деловых связей, поездок, контактов. Вторая половина дня неблагоприятна для карьерного продвижения. Если в этом и будут перемены, то только к худшему.

Лев ‌‌

У Львов первая половина дня может складываться удачно для принятия финансовых решений. Наиболее доходными видами деятельности будут сделки с недвижимостью, строительство, ремонт помещений, дизайн. Может заметно вырасти уровень профессионального мастерства. Во второй половине дня вы можете почувствовать ухудшение самочувствия и снижение уровня работоспособности.

Дева ‌‌

У Дев первая половина дня складывается благоприятно для общего личностного развития. Суть такого развития заключается в том, что вы должны почувствовать себя свободнее от ограничений и условностей и стать готовыми к большей самостоятельности в принятии тех или иных решений. Во второй половине дня вы будете склонны к рискованным поступкам, что может привести к убыткам.

Весы ‌‌

У Весов первая половина дня складывается удачно для роста доходов. Вы сможете успеть выполнить все запланированные на это время дела и даже перевыполнить план. Также вам могут предложить поработать по совместительству, что существенно увеличит ваш доход. Во второй половине дня могут быть осложнениями при выполнении работы, связанной с индивидуальным обслуживанием клиентов.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине дня успешно пойдут те дела, которые связаны с коллективными видами деятельности. При всех плюсах индивидуального труда, коллективный труд сейчас будет для вас более производительным. Не стоит пропускать запланированные на сегодня собрания, совещания, планерки. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями во время командировки.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня, будут прекрасные шансы для карьерного продвижения. Если вы работаете в непосредственном контакте с начальством, то это время будет отмечено особо доверительными отношениями. Вторая половина дня может сложиться неблагоприятно для решения финансовых вопросов. Возможно, вы рискуете опрометчиво потратить деньги на ненужные вещи.

Козерог

Козерогам звезды советуют использовать первую половину дня для повышения квалификации. Постарайтесь использовать это время максимально эффективно, загружая себя полезной информацией. Это хорошее время для преподавателей, издателей, юристов, рекламных агентов и работников туристических агентств. Во второй половине дня ваши дела могут осложниться.

Водолей

У Водолеев первая половина дня благоприятна для карьерного роста и инициатив, направленных на реализацию себя в профессиональной деятельности. Если вы уже занимаете руководящую должность, то сможете проявить себя благодаря успешному реформированию подчиненной вам структуры. Вторая половина дня может быть связана с торможением в делах. Берегите свое здоровье.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня удастся повысить свою квалификацию и укрепить деловую репутацию. Вы сможете не только легко сдать необходимые экзаменационные задания при переаттестации. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия финансовых решений и творческих видов деятельности. Не следует заниматься финансовыми спекуляциями на бирже.