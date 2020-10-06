Почему нельзя строить отношения со Стрельцами

Если отношения не сложились, этому может быть множество причин. |

Но иногда такое развитие событий реально просчитать заранее, если знать знак зодиака своего избранника. Сегодня расскажем о том, почему нельзя строить отношения со Стрельцом.

Стрелец (22.11 – 20.12) относится к стихии Огня, управляется Юпитером, который наделяет его выраженными лидерскими качествами. Стрелец обладает широким кругом интересов и способен достичь успеха практически в любой области. Но в то же время он обладает несколькими чертами характера, которые делают отношения с ним весьма сложными.

Стрелец обладает даром красноречия и склонен обещать многое, не выполняя практически ничего. Чем бы он не занимался, ему нужен кто-то рядом, кто будет заставлять осуществлять «громадье планов» и постоянно мотивировать на реальные действия. В противном случае, слова так и остаются словами.

Стрелец – личность публичная. Ему, как воздух, необходимо общение с большим количеством людей и построение планов на будущее. Стрельцу важно признание его заслуг и известность, пусть и в узких кругах. Представителю этого знака обязательно нужно время на общение с друзьями и развлечения. Бытовая рутина и домашний образ жизни быстро вгоняют его в депрессию. При этом Стрелец способен очень долго копить раздражение в себе и молчать, потому что терпеть не может конфликтов и ссор. Если же партнер не догадается о том, что происходит в душе Стрельца или не поймет скрытых намеков, в один прекрасный день тот может «взорваться» и высказать все, что так долго держал в себе или сбежать без объяснения причин.

Заводя отношения со Стрельцом, важно знать, что превыше всего в партнере он ценит интеллект. Человек может обладать неземной красотой, но, если с ним не о чем поговорить на взгляд Стрельца, перспектив у отношений нет. Представителю этого знака неважны любые качества, если нет ума и кругозора. Стоит быть готовым к тому, что в начале отношений Стрелец обязательно устроит тест на IQ. Если человек его провалит, у него есть все шансы стать объектом насмешек со стороны Стрельца. А вот чувство такта у него страдает. Стрелец не заботится о чувствах окружающих и может быть прямолинейным до грубости. Не стоит принимать его слова близко к сердцу, Стрелец всегда говорит то, что думает.

Теперь только вам выбирать, готовы ли вы строить отношения со Стрельцом.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог