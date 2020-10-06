Чего ждать от зеркальной даты 10 октября

Астрологи утверждают, что зеркальная дата 10.10.2020 считается идеальным временем для новых начинаний, которые лучше всего провести вместе с самыми близкими людьми.

Эксперты называют зеркальные даты одними из самых удачных дней, поэтому 10 октября идеально подходит для всех новых начинаний и воплощения планов. Этот день считается одним из самых сильных в октябре.

10 октября астрологи советуют провести с любимыми людьми. Если же таких людей сейчас рядом нет, то в эту дату можно смело начинать их поиски. Всем, кто ищет вторую половинку, астрологи обещают удачу. К тому же, в октябре, как сообщают специалисты, будут активны два метеоритных потока — Тауриды и Ориониды, поэтому можно смело загадывать желание во время ночных звездопадов.