Класть икону в гроб: как появилась эта традиция

В гроб кладут икону для того, чтобы изображенный на ней святой мог оберегать душу усопшего человека во время ее странствий по загробному миру.

Как гласит Священное Писание: «Если умрет человек, сможет ли он снова жить? Все дни моего рабства я буду ждать, пока не придет мое освобождение» (Иов 14:14).

При этом многие люди спорят о том, нужно ли класть икону в гроб вообще. Очень часто маленькие изображения святых кладутся на грудь усопшего, однако перед погребением они достаются. Такую икону родственники покойного после похорон хранят дома. Но и хоронить человека вместе с иконой также не считается ошибкой. По словам протоиерея Андрея Ефанова, класть в гроб другие вещи, кроме иконы, крестика и белого покрывала, нельзя.

Если умерла женщина, то в гроб чаще всего кладут икону с изображением Божьей Матери. Если же покойником является мужчина, то рядом с ним помещают икону Спасителя. Но это не является правилом, и то, какую икону положить в гроб, должны решать родственники покойного.

К примеру, если родственники знают, что при жизни покойный особенно чтил какого-нибудь святого, то они могут положить в гроб икону с изображением последнего. Также для этого подойдет икона того святого, в день которого родился покойник. Если человек совершал обряд венчания, то перед погребением возле него можно положить одну из тех икон, которые когда-то использовались при венчании, а теперь хранятся дома.

Также в гроб часто кладут ту икону, перед которой произносились молитвы во время обряда отпевания. Забирать ее из гроба или нет — это уже решать родственникам усопшего. Если икону решили достать из гроба и хранить дома, то она станет настоящей святыней для всей семьи, ее оберегом.

В принципе, единого правила того, какие именно иконы должны быть положены в гроб, не существует. При возникновении затруднений с выбором родственники умершего могут посоветоваться с более искушенными в религиозных делах людьми. Но в любом случае хотя бы небольшая иконка должна обязательно лежать на груди покойника по крайней мере до тех пор, пока не закончатся все обряды перед погребением. После этого близкие умершего вправе сами решать, оставлять ли иконку в гробу или забирать ее домой.