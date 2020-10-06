4 знака зодиака, которые не любят телячьи нежности

Для большей части людей тактильный контакт и проявление нежности по отношению к близким людям является нормой жизни, но есть те, кто терпеть не может любых проявлений чувств. Астрологи считают, что такая черствость определяется влиянием звезд.

Козерог – один из наиболее «жадных» знаков в плане проявления чувств. Это происходит не потому, что Козерогу в принципе чужды чувства, внутри они могут даже зашкаливать. С одной стороны, внешне он прекрасно контролирует свои эмоции и не считает нужным выставлять их напоказ, с другой, Козерог рационально подходит ко всему происходящему и свою заботу и внимание проявляет в поступках. Если среди ваших близких есть Козероги, вы знаете, что они очень заботятся о благополучии любимых людей, но считают, что «телячьи нежности» – это лишнее.

Дева – самый практичный знак зодиака. Она не то, чтобы считает нужным тратить энергию на проявление чувств, ей часто не очень приятен тактильный контакт и нежные воркования. Представитель этого знака, как и Козерог, предпочитает проявлять свою любовь и заботу через конкретные действия, а не через объятия и поцелуи. Деву часто называют «снежной королевой» из-за этой особенности, но даже перспектива остаться одной, не заставляет представителя этого знака стать нежнее.

Скорпион обладает самым сложным характером из всех знаков зодиака, поэтому никто не удивляется его закрытости. Особенно это касается демонстрации чувств на людях – это абсолютное табу для Скорпиона. Даже находясь с близкими людьми в домашней обстановке, Скорпион будет вести себя сдержанно. Тем более удивительно, что среди представителей этого знака много искусных и страстных любовников, которые только в постели дают выход своим, так тщательно скрываемым, чувствам.

Водолей – представитель воздушной стихии, который, казалось бы, должен быть эмоциональным и чувственным. На деле же представители этого знака часто живут в своем собственном мире и не терпят, когда лезут к ним в душу. Водолеи не любят тактильных контактов и объятий даже с близкими, им кажется, что таким образом люди нарушают их личные границы. Только с детьми и домашними любимцами они позволяют себе дать волю чувствам.

Зная особенности этих знаков, вам будет легче пережить отсутствие нежностей в отношениях с ними.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог