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Ванга напророчила Дональду Трампу страшную участь

Говорит Уфа54 минуты назад
Фото: depositphotos

Болгарская провидица Ванга предсказывала страшную болезнь, которая поразит Дональда Трампа вслед за эпидемией.

Провидица предупреждала, что американский президент в 2020 году заболеет «загадочной болезнью». Заболевание приведет к глухоте и опухоли мозга. Если связать коронавирусную инфекцию с «загадочной болезнью», то у Трампа дела не на столько хороши, как он думает, и даже хуже, чем утверждает его лечащий врач. Однако напомним, что не все предсказания провидицы сбывались. К примеру, о ядерной войне с 2010 по 2014 года.

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