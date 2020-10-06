Ванга напророчила Дональду Трампу страшную участь

Болгарская провидица Ванга предсказывала страшную болезнь, которая поразит Дональда Трампа вслед за эпидемией.

Провидица предупреждала, что американский президент в 2020 году заболеет «загадочной болезнью». Заболевание приведет к глухоте и опухоли мозга. Если связать коронавирусную инфекцию с «загадочной болезнью», то у Трампа дела не на столько хороши, как он думает, и даже хуже, чем утверждает его лечащий врач. Однако напомним, что не все предсказания провидицы сбывались. К примеру, о ядерной войне с 2010 по 2014 года.