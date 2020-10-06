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Володина предсказала пик заражения коронавирусом

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, когда стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом. Пост появился на личной странице звезды в Instagram.

Она пояснила, что ряд планет — Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн — в настоящее время находятся в ретроградном положении. Это способствует сдерживанию распространения инфекции. Однако растущая Луна и соединение Сатурна и Плутона ускоряют ее распространение.

— В районе 16 октября темпы должны немного замедлиться (Мерк повернет обратно, но именно темпы, а не количество заболевших, увы). А потом опять ускориться к 20 октября, после чего могут остаться довольно высокими еще долго, — отметила Володина.

Астролог добавила, что сейчас количество зараженных увеличивается, эта тенденция будет продолжаться еще некоторое время. Более точных прогнозах эксперт не дала, подчеркнув, что для этого недостаточно статистических данных. Также Володина заявила, что циклы планет ни разу не прошли полный путь, что делает невозможным выявление закономерностей функционирования вируса.

Кроме того, специалист предупредила о влиянии ретроградного Меркурия на повседневную жизнь людей. Как она пояснила, многие в этот период становятся агрессивными или наоборот апатичными.

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