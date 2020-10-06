5 знаков зодиака, которые разбогатеют в октябре

Список составила таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис

Овнам не на что будет жаловаться. Это отличный период для того, чтобы ознакомиться с различными способами инвестиций. Убедитесь, что потратите эти деньги с умом, так как вы склонны к перерасходу в этом месяце. Бизнесменам не рекомендуется вступать в какие-либо партнерства, так как сейчас не время для этого. Этот месяц, в целом, будет отличным для тех, кто работает не по найму. Трудности могут возникнуть в середине месяца из-за положения Луны в вашем финансовом секторе. Обращайте внимание на то, какие цели вы преследуете, когда тратите достаточно крупную сумму денег. Возможно, иногда стоит отказать себе в вещах, которые не являются первостепенными.

Вы можете надеяться на значительный экономический прогресс в начале месяца. Ваши усилия по улучшению профессиональных перспектив могут принести хорошую прибыль. В то же время Тельцы рискуют принимать неверные решение, касающиеся финансов, распределения и вложений. Хотя этот период также может повлечь за собой некоторые бесполезные траты, нет никаких сомнений в том, что в общем месяц окажется финансово многообещающим.

Для Весов будет щедрый денежный поток, так как многие представители знака могут рассчитывать на карьерный рост. Деловые люди будут прилагать множество усилий и получать прибыль. У некоторых из Весов есть шансы добиться успеха благодаря кому-то из близкого окружения. Возможно, вам повезет стать порученным лицом или получить совет, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону. В любом случае, в октябре Весам лучше прислушиваться к тем, кто может подсказать представителям знака, как лучше действовать, чтобы добиться успеха.

В течение октября у Козерогов появится возможность проявить свои лучшие стороны и прийти к долгожданному успеху. Просто идеальный месяц для планирования чего-то нового. На горизонте не приближается никаких незапланированных трат, поэтому весь бюджет можно распределять в более свободной форме, чем некоторым другим знакам Зодиака. В октябре вам также может крупно повезти со сделками и выгодным сотрудничеством, если вы занимаетесь бизнесом или занимаете руководящую должность. Даже творческие единицы найдут применение своим возможностям, особенно в средине месяца.

Водолеи могут обзавестись очень полезными для себя знакомствами в течение месяца, поэтому лучше не упускать эту возможность и стараться искать общий язык с потенциальными деловыми партнерами, а в случае необходимости и сделать первый шаг к тому, чтобы создать более доверительные отношения с начальством. Немного сэкономить придется к концу месяца, но это ради вашего же блага. Последняя неделя октября подходит для крупных покупок, а на это вам точно понадобится хорошая сумма.