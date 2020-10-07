Три знака зодиака, которым повезет в любви в октябре

Ясновидящая Кажетта рассказала, у кого в этом месяце наладится личная жизнь.

2 октября Венера переходит в ваш 5-й Дом, в котором живет романтика, так что у вас есть все шансы на успех в любви. Если вы одиноки, то вы можете абсолютно точно встретить кого-то нового и начать новую главу в личной жизни. Если ваше сердце уже привязано к кому-то, вы увидите, что неделя с 19 октября укрепит вашу связь и привнесет тепла и романтики в отношения.

В любви у вас будут все возможности для получения новых эмоций. Одинокие Раки будут весьма активны в поиске объекта симпатии, да и сами будут привлекать к себе внимание представителей противоположного пола. Раки, у которых уже есть вторая половинка, смогут внести в свои отношения разнообразие и узнать партнера в новых красках.

Венера переходит в ваш 7-й дом взаимоотношений 2-го числа и принесет много гармоничных вибраций между вами и вашим партнером. В течение недели с 19 октября он или она может помочь вам осуществить одно из ваших величайших желаний. В общем, будьте чутки и внимательны к своей второй половинке!