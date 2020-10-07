Череда тупиков и осечек — гороскоп на 8 октября

21-22 лунные сутки. День сомнений, непостоянства, разнообразных пробуксовок, тупиков и осечек.

Вплоть до вечера Луна без курса способна держать ситуацию и мысль в неопределенности. Дневное время можно использовать для несложных рутинных дел, легкого нецелевого общения и перебора вариантов. Пока есть возможность свободы, лучше не заковывать себя в цепи. В текущих делах ожидаются мелкие дополнительные подвижки по инерции. Ближе к ночи сузится поле выбора, будут конкретизированы планы и уточнены возможности. При этом решение найдется лишь для мелких задач, в стратегических вопросах придется оставаться на распутье.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше подстроиться к ситуации и действовать в согласии с ее требованиями. Не стоит нервничать, если дела идут в тупик: на данный момент выработан ресурс и нужна краткая передышка. Все целевые мероприятия (особенно, контакты, поездки и поиски) эффективнее в начале дня. Ближе к ночи станут актуальнее семейные, домашние и бытовые дела, в них вновь напомнит о себе та или иная дилемма.

Телец

Этот день не обещает Тельцам существенных перемен и больших возможностей. Лучше экономить энергию, повременить с инициативой и не увлекаться активным развитием уже начатых дел: бурная деятельность выльется в пустую суету или будет иметь слабый эффект. Не исключено, что вы поработаете на других, вместо укрепления своих позиций. Вечер сулит новый поворот событий, вы можете оказаться на распутье.

Близнецы

Близнецы вплоть до вечера будут действовать по инерции. Многие представители знака продолжат рассчитывать на «плечо друга» или на «помощь зала». Если изначально направление было выбрано верно, на этом пути возможны дополнительные подвижки, но не стоит ждать новой волны энтузиазма или каких-то радикальных перемен. Вечером лучше не торопиться с деловым или хозяйственным выбором, денежными тратами.

Рак ‌‌

Ракам звезды намекают, что сегодня у них не самый продуктивный день. Велика зависимость от других людей и случайностей обстановки. Многое зависит от личного ментального фона, морального и физического самочувствия. Мелкий успех возможен на волне вчерашнего умонастроения (если оно было удачным). Вечером вас вновь начнет нервировать двойственная затяжная ситуация, в которой невозможен быстрый выбор.

Лев ‌‌

Пока не настал вечер, Львы могут действовать по вдохновению. Многие Львы будут не прочь подчиниться общему легкомысленному настрою своей компании, будь то группа постоянных друзей или общество случайных попутчиков. Каковы бы ни были нюансы ситуации, звезды советуют не затевать масштабных авантюр. К концу дня лучше свернуть активность и отказаться от приключений: велик риск пробуксовки и тупика.

Дева ‌‌

Девам звезды подсказывают, что сегодня их начинания обречены на провал, на фоне стратегического тупика возможны лишь отдельные незначительные подвижки. Не стоит винить в этом себя или искать погрешности в своих планах: скорее всего, в эти сутки сложатся неудачно обстоятельства, или в самый неподходящий момент вдруг начнут колебаться ваши единомышленники. Лучше ставить себе тактические мини-цели.

Весы ‌‌

До вечера Весы могут рассчитывать на благополучный финал любого пути. Будет получена помощь (или в ней отпадет необходимость). Прояснятся или забудутся недоразумения. Поставив в прежней истории точку или запятую, лучше не начинать новую: возможен стратегический просчет, могут подвести партнеры. Велика вероятность оказаться на распутье или в двойственном положении, с ущербом для своей репутации.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит начинать свои проекты и включаться в чужие дела. Оба пути бесперспективны - а при наличии самой мелкой ошибки, потенциально опасны и убыточны. Не лучший момент для начала сотрудничества, для окончательного выбора инструментов, техники, формата общения, средств навигации и связи, систем страховки и защиты. Но можно сузить поле выбора, отсеяв путем проб лишние варианты.

Стрелец

Пока не настал вечер, Стрельцам полезно поддерживать любые подходящие им форматы сотрудничества. Это не лучший момент для заключения нового договора, но стоит «влить свежую кровь» в старое партнерство: это самый простой способ вскоре дать ему вторую жизнь. В конце дня звезды советуют свернуть активность и не поддаваться азарту: любые начинания рискованны, хотя и могут принести мелкие дивиденды.

Козерог

Сегодня Козерогам имеет смысл заниматься лишь теми задачами, в которых они наблюдают «положительную инерцию». Если то или иное дело само кипит в руках у вас и помощников, нет причин раньше времени прерывать процесс. Вы можете еще немного продвинуться в лечении, ремонте, тренировках или рутинных работах. Вечером стоит удвоить осторожность в общении с партнерами, контрагентами, близким окружением.

Водолей

Утренние и дневные часы Водолеям хорошо использовать для умеренно активного отдыха. Это удачное время для несложных тренировок, коротких поездок по знакомым маршрутам, а также для интеллектуальных разминок и подвижных игр, если они не утомительны. Вечером любое дело станет трудоемким и потребует не только физической, но и душевной отдачи. Может подвести здоровье или наметиться плотная занятость.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше заранее готовиться к тупикам и осечкам. При этом звезды советуют вам не драматизировать ситуацию, не искать в ней философской подоплеки и не усматривать собственной вины. Все пробуксовки и паузы будут обусловлены внешним ходом событий, а вовсе не вашими ошибками и не чужой злой волей. Вечером будет одинаково важно «отделять зерна от плевел» в отношениях и в деловых ситуациях.