Неприятности подкрались незаметно — финансовый гороскоп на 8 октября

Сегодня проблемы будут мешать спокойно вести дела и работать.

Овен ‌‌

У Овнов этот день может пройти с осложнениями. В первую очередь это затронет тех, кто работает в гостиницах, ресторанах, кафе, барах. Выручка от работы в таких заведениях может снизиться из-за оттока клиентов. Возможно, конкуренты или недоброжелатели постараются создать неблагоприятное впечатление о вас и о том заведении, где вы работаете.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют не отвлекаться от выполнения текущей работы на посторонние разговоры. А если ваша работа предполагает использование компьютера и интернета, то также помехой в работе может стать отвлечение на чтение статей и общение в интернете. Главное на сегодня – суметь сосредоточиться на работе и рациональнее использовать рабочее время.

Близнецы

Сегодня трудный день, как для карьеры, так и для учебы. В профессиональной деятельности у вас могут возникнуть недоразумения по поводу оплаты вашего труда. Размер зарплаты, которую вы ожидаете, может не совпасть с тем, что вам начислили реально. И попытка разобраться, кто и в чем ошибся, пока не даст результата.

Рак ‌‌

У Раков этот день может стать днем разочарований и эмоциональных волнений. Если вам предстоит решать сложные вопросы, то может не хватить профессиональных знаний. Вам также будет мешать повышенная эмоциональность, нетерпеливость. Это приведет к тому, что некоторые планы и дела этого дня так и останутся незавершенными. Воздерживайтесь от проявления инициативы.

Лев ‌‌

Львам сегодня будет непросто сосредоточить внимание на учебе и работе. Могут возникать помехи, отвлекающие вас от того, чем действительно необходимо заниматься. Также, вам может поступать ложная информация, на распознание которой придется затрачивать дополнительные силы и внимание. Это не лучший день для поездок, встреч, работы с документами.

Дева ‌‌

У Дев в этот день будет сложно с взаимопониманием в деловом партнерстве и при контактах с единомышленниками. Если ваша работа имеет отношение к выполнению индивидуальных услуг, то старайтесь внимательно фиксировать все пожелания клиентов. Возрастает вероятность что-то упустить, забыть или понять неправильно. День неблагоприятен для командировок и работы вахтовым методом.

Весы ‌‌

Весам этот день не подходит для карьеры. Вы можете стремиться к самостоятельному инициативному поведению, а это может не понравиться вашему начальству. Поэтому вам будет спокойнее просто выполнять данные вам поручения без какой-либо самодеятельности. В трудовом коллективе также не все благополучно. Может возникнуть путаница с распределением обязанностей.

Скорпион

Скорпионам, возможно, придется сегодня работать в стесненных условиях. Возрастает вероятность всевозможных проверок, ревизий. Старайтесь не допускать никаких отклонений от существующих правил и норм закона. Существующие внутренние правила поведения и служебные инструкции также должны неукоснительно соблюдаться, если вы не хотите получить дисциплинарных взысканий.

Стрелец

У Стрельцов может сложиться напряженный день. Приготовитесь к тому, что сегодня вам придется заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались изначально. Виной тому могут стать неожиданные изменения во внешних обстоятельствах, а также ваши личные инициативы, предпринятые без согласования с начальством. Возрастает вероятность технических сбоев и аварийных ситуаций.

Козерог

Козерогам сегодня не следует рассчитывать на чью-либо помощь и поддержку. Более того, внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для вас, заставляя вас на каждом шагу преодолевать возникающие препятствия. Труднее всего придется тем, кто работает в сфере услуг. Вашей работой могут остаться недовольными, что приведет к претензиям.

Водолей

У Водолеев, находящихся вдали от родного дома на вахте, этот день складывается неблагоприятно. Основной сложностью в работе будут взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь оценивать коллег не по личным, а по профессиональным качествам. И воздержитесь от высказывания критики. По мере возможности старайтесь уклониться от излишне сложной работы.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют делать ту работу, в которой вы хорошо разбираетесь. Пытаться что-либо усовершенствовать, освоить новое и малоизвестное – означает нарушить свой ритм работы, снизив производительность труда. Сейчас не время для принятия инициативных решений и начала новых дел и проектов. С начальством сейчас лучше не пересекаться.