Поклонники будут слишком настойчивы — любовный гороскоп на 8 октября

Любовь будет не только витать в воздухе, но и бить в голову.

Овен ‌‌

Не исключено, что ваши отношения с любимым человеком могут подвергнуться серьезному испытанию. Однако вряд ли это будут ссоры, конфликты или ревность. Скорее, вам обоим придется преодолеть однообразие будней. В жизни одиноких Овнов может появиться бывший объект страсти.

Телец

Если в последнее время вы устали от постоянных сражений и непонимания с любимым человеком, то сегодняшний день, скорее всего, принесет вам изменения в лучшую сторону. Одиноких Тельцов сегодня будет переполнять энергия и желание действовать.

Близнецы

Вместе со второй половинкой вы станете друг для друга не только любовниками, но и самыми лучшими друзьями. У вас появятся новые общие интересы, вы можете начать заниматься общим делом. Близнецы в поиске счастья неожиданно обретут помощников и советчиков.

Рак ‌‌

Многие Раки проведут этот день в романтической атмосфере возвышенных чувств и нежности к своей пассии. Одиноким Ракам желательно как можно больше бывать в обществе противоположного пола. Сегодня высока вероятность встречи своего избранника.

Лев ‌‌

Для Львов этот день пройдет под знаком любви и страсти. Однако вполне вероятно, что объектом нежных чувств может оказаться вовсе не постоянный партнер. Одиноким Львам сегодня не стоит ожидать от противоположного пола слишком многого. Тогда и разочаровываться вам не придется.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут многих Дев к тому, чтобы укрепить свои отношения со второй половинкой. Возможно, вы выберите для этого нестандартные способы, но результат все же окажется именно таким, какой вам потребуется. Одинокие Девы будут увлечены флиртом.

Весы ‌‌

Не исключено, что попытки декларировать свою независимость со стороны вашей пассии введут вас в состояние замешательства. Некоторых одиноких Весов ждет натиск настойчивого поклонника. Вполне вероятно, что вам, в конце концов, захочется уступить умелым ухаживаниям.

Скорпион

Вряд ли произойдут яркие и запоминающиеся события. Однако, скорее всего, вы с любимым человеком будете счастливы без всяких видимых причин. Одиноких Скорпионов может закружить вихрь встреч и развлечений в кругу противоположного пола.

Стрелец

В этот день некоторые Стрельцы могут оказаться в центре неприятной истории. Если третье лицо поставит себе цель разбить ваш союз, то вы сможете спасти ситуацию буквально чудом. Одиноких Стрельцов ждет прозрение. Вы можете увидеть другими глазами человека, которого давно знаете.

Козерог

Астрологические влияния этого дня могут внести холодность и отчужденность между некоторыми Козерогами и их партнерами. Этот день для одиноких Козерогов пройдет под знаком относительной стабильности. Если у вас есть цель, вы будете к ней поступательно продвигаться.

Водолей

Некоторым Водолеям сегодня придется иметь дело с соперником. Если вы хотите выиграть в сложившейся ситуации и спасти отношения с любимым человеком, постарайтесь проявить чудеса хладнокровия. Одиноким Водолеям в этот день может встретиться подходящий для брака человек.

Рыбы ‌‌

Сегодня объект вашей симпатии может совершить нечто такое, благодаря чему вы увидите пассию в совершенно другом свете. При желании одинокие Рыбы могли бы без труда завязать новые романтические отношения, но именно сейчас вы наслаждаетесь свободой.