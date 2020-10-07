Крест судьбы Стрельца

Стрелец – девятый знак зодиака, знак расширения горизонтов и духовного поиска.

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются высоким уровнем оптимизма, кажется, что им море по колено. Если они чего-то хотят, то весь мир будет вынужден тоже этого захотеть.

Судьба представителя знака Стрелец – счастливая или не очень – зависит от соотношения покоренных вершин к непокоренным. Стрелец всегда хочет многого, и чем больше он получает, тем успешнее себя чувствует. Успех – это важная часть жизни Стрельца, потому что он совершенно точно не может удовлетвориться тихой внутренней жизнью. Ему необходимо демонстрировать свою удачу, транслировать любовь к жизни и тому, что эта жизнь дает.

Стрельцы ненавидят боль и страдания, и это также формирует судьбу Стрельца: часто Стрелец избегает встречи с суровой реальностью просто потому, что не умеет и не хочет иметь с ней дела. Ему подавай красочную картинку реальности, а тяготы и печали жизни Стрелец проживать не хочет. К сожалению, часто это приводит к тому, что в душе Стрельца копится боль и страдание – которые он так старательно избегает. Важным шагом на пути к себе можно считать решение пойти внутрь этой боли, не отмахиваясь от нее и от людей, которые не разделяют исключительно оптимистичный образ жизни Стрельца. Тогда эта самая жизнь становится совсем полной, со всеми ее радостями и горестями, и Стрелец познает всю ее глубину.

Знаком Стрельца управляет планета Юпитер, она считается планетой богатства и большой радости. Это объясняет огромную щедрость и доброту Стрельцов к окружающим. Особенно Стрельцы любят выступать в качестве опекунов: этакий добрый дядюшка или тетушка, который покупает вам мороженое, а потом оплачивает ваши уроки вокала и вообще всячески способствует вашему таланту. Стрельцам страшно нравится быть частью чего-то великого, даже если это великое пока только в зачатке.

Судьба рожденного под девятым знаком зодиака зависит от того, насколько ему удастся проявить свою смелость и воспользоваться всеми теми дарами, которые передает ему Юпитер на протяжении всей жизни. Стрельцу нельзя быть скупым, боязливым и стеснительным. Только вперед, к идее, цели и любви!

Дарья Лопушкова