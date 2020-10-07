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Ванга напророчила долгую жизнь 3 знакам зодиака

Говорит Уфа6 минут назад
Фото: depositphotos

Известная ясновидящая предсказывала не только грядущие события и судьбы людей, но и другие тайные послания.

Например, провидица сказала, что представителям трех знаков зодиака предначертана долгая жизнь.

Девы

Девы — личности основательные. Они делают все медленно, но безупречно. Берегут силы и нервы для новых свершений, не воспринимая проблемы близко к сердцу. При этом тщательно следят за своим здоровьем. Что и становится залогом их долгой жизни.

Тельцы

Так же, как и Девы, заботятся о полноценном отдыхе. Тельцы прекрасно отдают себе отчет в том, что здоровье — это главное. При этом они очень трудолюбивы и умны. Тельцы отдаются работе сполна, нацелены на успех, но не растрачивают энергию попусту, а равномерно распределяют силы. Представители этого знака зодиака, кроме того, заботливые и любящие люди.

Рыбы

Мнительные и острожные люди. Их бдительности можно только позавидовать. Они внимательно прислушиваются к своему организму. И в случае чего, не ленятся идти к врачу.

Рыбы не любят перемен, но если врач скажет, что климат этой местности им не подходит, без сомнения переедут в другой город или даже страну.

Представители этого знака зодиака с возрастом превращаются в милых, ухоженных пожилых людей, которые для поддержания здоровья подолгу гуляют в парке.

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