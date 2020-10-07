Что нельзя делать в свой день рождения

Смотрите ролик и узнайте, что можно делать в свой день рождения и чего делать не стоит. Многие этот праздник недолюбливают, считая, что каждый день рождения приближает старость. Приверженцы эзотерики говорят, что в день рождения наши мысли обретают куда большую материальность, чем обычно, так что все негативные идеи, появляющиеся в голове, могут осуществиться с большей вероятностью. Именно поэтому в день рождения нужно отбросить негатив и настроить себя позитивно.

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