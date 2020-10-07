4 пары по гороскопу, в которых женщина подавляет мужчину

Астрологи уверены, что от знаков зодиака зависит, в каких союзах женщина примет лидирующую роль. Они назвали четыре такие пары.

Телец и Козерог

Женщины-Тельцы практичны и упрямы. Для них важен контроль. Особенно такие черты усиливаются, когда женщины-Тельцы обзаводятся семьей. Они возлагают на себя ответственность за ведение хозяйства и бюджета, а предпочитающие во всем порядок мужчины-Козероги соглашаются с соответствующим укладом.

Дева и Близнецы

Практично смотрят на жизнь женщины-Девы. Они умеют экономить, и всегда подстраховывают себя накоплениями. Для таких женщин свойственно заботиться о близких. Мужчин-Близнецов, в свою очередь, устраивает, что жена возлагает на себя домашние обязанности, так у них остается больше время на то, чтобы почувствовать себя «добытчиком».

Лев и Весы

Женщины-Львы быстро принимают решения, для них важно держать все под контролем, что не может ни устраивать возвышенных Весов. Мужчины-Весы уверены, что таких женщин, как Львов, еще нужно заполучить. Они благодарны им и готовы переложить на себя даже часть домашних хлопот.

Козерог и Рыбы

Работать и заниматься саморазвитием, при этом успевая все по дому, могут женщины-Козероги. В таком союзе мужчины-Козероги восхищаются деловыми качествами своих жен и с удовольствием принимают роль ведомого.