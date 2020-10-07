4 знака зодиака, от которых веет силой

Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с таким феноменом – смотришь на человека или стоишь с ним рядом и кажется, что прямо физически можешь почувствовать его силу, надежность, энергию.

От одного взгляда такого человека, с ним хочется согласиться – так сильно его энергетическое поле. И наверняка хотелось понять, как человек таким стал? Оказывается, во всем виноваты звезды.

Мощь, энергия и сила – когда говорим про эти характеристики, мы вспоминаем Овна. Да, огненный Овен способен своей энергичностью поразить, а уж если дело доходит до реализации его целей и желаний, он просто сметает все на своем пути. Конечно, тем, кто вдруг оказался на этой дороге, может не поздоровиться.

Ум, эрудиция, харизма – тут нам может вспомниться Скорпион. Он обладает умением очаровать, обаять собеседника, он также поражает своей работоспособностью – этот знак зодиака тоже часто ловит завистливые взгляды и вздохи. Мало кто знает, что в душе Скорпион очень раним и часто бывает не уверен в себе, но он так уверено жалит соперников, что они предпочитают просто не связываться с ним.

И, конечно же, в этой компании знаков зодиака, чья сила ощущается даже на расстоянии, никак не обойтись без Козерога. Фантастическая трудоспособность и упорство в тех вопросах, где многие уже отступали, вызывает уважение у тех, кто хотел бы повторить этот путь, и зависть у тех, кто не решиться никогда. Кроме того, заядлый книжник Козерог отлично разбирается во многих вопросах и комфортно себя ощущает в роли учителя, а эта фигура по умолчанию несет в себе заряд силы и уверенности.

И еще одна сторона силы – сила эмпатии, радости и веселья, легкости и общения. Речь здесь, конечно же, идет о Водолее. Этот знак часто является сердцем веселой компании, тем, без кого не начинается праздник – и это тоже следствие огромной энергии, таящейся внутри. Просто направляется она чаще всего не на достижения высот, а на создание интересной и насыщенной атмосферы вокруг себя. Но эта сила ощущается окружающими мгновенно – с этим знаком рядом просто хочется быть!

Диана Сабитова