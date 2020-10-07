Кто в гороскопе самый наглый и грубый

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

Сегодня весь мир отмечает День вежливых людей. Вместе с астрологом выясняем, у каких знаков зодиака с манерами все отлично, а кому стоит поработать над своим поведением.

С вежливостью у Овнов частенько проблемы. Из-за вспыльчивости, слишком быстрой реакции они не успевают перевести эмоциональный фон в более спокойное русло. В результате снова конфликты, недопонимания. Причем оппонент может быть тысячу раз прав, но Овен будет доказывать свою правоту не доводами, а громогласными высказываниями.

Тельцы общаются с людьми аккуратно, стараясь не задевать чувства. Самое интересное начинается, когда возникает спор. Тельцы просто доводят всех вокруг своей пуленепробиваемостью и нежеланием увидеть другие точки зрения. В результате сами они невозмутимы, никого не оскорбляют, а все вокруг готовы разорвать их в клочья.

Близнецы отлично ладят с окружающими, не нарываются на конфликты и поэтому слывут компанейскими и очень воспитанными. Просто они умеют отлично маневрировать и переключать фокус на более позитивные вещи. Поэтому в конфликтах Близнецам достается роль третейского судьи и душки.

Вежливость Раков напрямую зависит от настроения и Луны. Да-да. В полнолуние они обожают всех вокруг, не люди, а просто золото, добрее не найти. Приходит новолуние, и, если Рак скажет «добрый день» — это уже победа. Мрачные и несловоохотливые, они кажутся окружающим не очень-то приятными собеседниками. Не делайте выводы сразу. Луна все вернет на круги своя.

У Львов дар устанавливать полезные контакты и находить нужные слова, чтобы завязался разговор. Спорить с ними бесполезно — не согласны с точкой зрения, можете гулять, Львам инакомыслящие не по душе. Поэтому они так хороши в роли начальников, лидеров мнений.

Девы часто кажутся сложными и непривлекательными для общения с людьми из-за своего занудства. Мало кто хочет в легкой беседе слушать подробности квартального отчета. Но при хорошем настроении Девы впадают в романтическое настроение и готовы делиться своими эмоциями. Ловите момент!

Весы природные дипломаты, очень презентабельно и интеллигентно выстраивают с людьми отношения, не любят хамство и необразованность. Отличные собеседники — кругозор у них широкий, и они всегда готовы ненавязчиво поделиться своим мнением.

У Скорпионов частенько возникают проблемы с коммуникацией. Их категоричный взгляд на вещи часто встречает непонимание. Причем ладно, если бы просто не соглашались — они начинают отпускать едкие замечания и переходят на личности, забывая о предмете спора. Потому Скорпионы часто пребывают в своем мире, а не в социуме.

Стрельцы в силу своего подвижного образа жизни с массой хобби и интересов становятся отличными собеседниками. Обожают посиделки за чашечкой горячительного, удариться в ностальгию и поделиться эмоциями. Благодарные слушатели после таких «заплывов» начинают мечтать о новых горизонтах.

Козероги очень вежливы, даже порой чересчур. Но это не для вычурности, просто они не любят, когда лезут в их внутренний мир, и поэтому не вторгаются в чужой. С ними приятно вести беседу, все четко, по делу, без лишних эмоций. Поэтому они отличные друзья — выслушают, поймут и поддержат.

У Водолеев огромный круг общения как раз по причине своего человеколюбия и умения находить с людьми точки соприкосновения. Феерия эмоций, не обычный взгляд на вещи и совершенно бесконфликтное поле для разговора — это Водолей обеспечит легко. Как и внезапное приключение, которое откроет вам что-нибудь новенькое.

У Рыб есть две фазы — когда все отлично и когда хочется поныть. Причем второй период может затянуться, и окружающим уже становится не по себе от бесконечных самобичеваний Рыб и плаксивых рассказов о жизни. Зато когда у них все хорошо, то раздаривают направо и налево комплименты и обожают всех вокруг.